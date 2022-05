Retour aux sources avec la Air Jordan 36 « Flight School »

Le prochain coloris de la Air Jordan 36 mettra à l’honneur le patron, Michael Jordan, à travers un coloris baptisé « Flight School ».

Le modèle en noir et blanc assorti de finitions en rouge se distingue par les inscriptions présentes pour recouvrir sa tige, comme « Michael Jordan », « Flight School », la présence d’étoiles mais également de quelques messages motivants autour du terme « Learn », comme « Learn how to play golf », en clin d’œil à sa passion pour le golf.

Bonne nouvelle, ce coloris est annoncé pour le 1er juin aux Etats-Unis, au prix de 185 dollars.

(Via SneakerNews)

