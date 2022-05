Pour Phoenix et Dallas, il fait bon être à la maison

+7, +20, +9, +10, +30, +27. Si l’avantage du terrain est très relatif dans la série entre Boston et Milwaukee, il est par contre bien réel dans celle qui oppose Phoenix et Dallas, à l’Ouest.

L’équipe qui reçoit s’y est ainsi jusqu’à présent toujours imposée, avec une marge cumulée de 103 points en six matchs pour l’équipe à domicile. Selon les calculs de Kevin Pelton, il n’y a qu’une seule série avec une plus grosse marge cumulée dans l’histoire (+118) : celle qui opposait les Celtics et les Hawks, au premier tour, en 2008.

Kevin Garnett et compagnie mettaient ainsi des fessées à Al Horford et sa troupe à Boston (+23, +19, +25, +34) mais n’arrivaient pas à s’imposer à Atlanta.

Si Phoenix s’impose de 16 points ou plus la nuit prochaine (02h00), cette série sera celle où les équipes à domicile auront le plus dominé dans l’histoire. Pour Monty Williams, c’est à ça que sera la saison régulière.

« Nous avons travaillé dur pour être dans cette position », a expliqué le coach du meilleur bilan de la campagne (64 victoires – 18 défaites). « Quand les gens disent que la saison régulière ne signifie rien… Si, elle signifie quelque chose. Elle vous permet de créer cette opportunité et de vous offrir cet avantage. »

« C’est à mettre au crédit des supporters, des deux côtés » continue Jalen Brunson. « Nos fans sont formidables pour nous, leurs fans sont formidables pour eux. L’avantage du terrain est quelque chose de réel. Respect donc aux deux fanbases qui rendent la tâche difficile pour l’équipe à l’extérieur. »

Cela ne garantit pas la victoire à Phoenix, mais c’est forcément un gros plus dans un match avec un tel enjeu.

« Nous avons travaillé toute la saison pour avoir l’avantage du terrain et jouer le dernier match à domicile », conclut Devin Booker. « C’est excitant. C’est un Game 7. Je n’ai jamais participé à un Game 7, ça va être fun. »