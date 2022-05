Game 7 Celtics – Bucks : un avantage du terrain tout relatif

Une victoire, deux défaites. C’est le bilan à domicile des Bucks et des Celtics dans leur série. Les deux formations ont été plus efficaces à l’extérieur, et cet avantage du terrain, que Boston est allé chercher lors des dernières journées de saison régulière reste donc tout relatif à quelques heures de ce Game 7 disputé au TD Garden.

« Sur différents plans, je dirais que ce sont deux équipes qui sont à peu près équivalentes » estime Ime Udoka, l’entraîneur de Boston. « C’est une série très compétitive. Pour eux, il y a eu le statut de champion NBA. Ils ont déjà été dans cette position, ils l’ont déjà fait et pour eux l’avantage du terrain n’a probablement pas autant d’importance. C’est l’approche que nous avons eue toute l’année. »

« Il y a une ambiance universitaire. C’est la NCAA : si on perd, la saison est terminée. Si on gagne, ça continue »

Ce que retient Mike Budenholzer, c’est le « ping-pong » entre les deux formations depuis le début de la série.

« Je ne crois pas qu’une équipe ait remporté deux matches de suite dans cette série » souligne le coach des Bucks. « Maintenant, on arrive au bout… Il faut trouver un moyen de gagner cette 4e victoire, et donc la série. Je pense que tout le monde dans le sport veut vivre ce genre de match. Il y a une ambiance universitaire. C’est la NCAA : si on perd, la saison est terminée. Si on gagne, ça continue. C’est excitant. »

Pour Boston, comme pour Milwaukee, cette capacité à gagner à l’extérieur sera décisive pour la suite puisque les deux franchises n’auront plus l’avantage du terrain. Que ce soit face au Heat, en finale de conférence, ou contre la meilleure équipe de l’Ouest en finale NBA.

« Pour nous, j’ai toujours prêché pour qu’on possède une mentalité de guerrier à l’extérieur. C’est nous contre le reste du monde, et il faut savourer le challenge des environnements hostiles. Cela ne nous perturbe pas autant que d’autres équipes. Nous l’acceptons et l’apprécions même dans une certaine mesure, en obtenant des victoires. »