Au même titre que les Lakers, Charlotte a multiplié les entretiens pour remplacer James Borrego, limogé en fin d’exercice après un deuxième revers consécutif terminé en « play-in ».

Parmi les noms évoqués (Darvin Ham, Kenny Atkinson, Sean Sweetney, Charles Lee, David Vanterpool, Frank Vogel…), ce serait Mike D’Antoni qui ferait pour l’instant office de favori, d’après Marc Stein et Steve Bulpett (Heavy.com). À y regarder de plus près, ce serait comme une suite logique au regard du jeu développé par les Hornets et de la composition de son « roster », porté sur l’attaque et emmené par LaMelo Ball.

« Je ne crois pas que ce soit une affaire conclue, mais je sais que les dirigeants aiment l’idée de ce qu’il pourrait faire avec LaMelo Ball et avec leur jeu rapide », a glissé une source à Heavy.com. « Si D’Antoni peut mettre ces gars sur la même longueur d’onde, ce serait une équipe encore plus fun à regarder ».

Sauf qu’elle l’était quand même déjà, avec la 8e attaque de la ligue (113.6 points inscrits sur 100 possessions) et que la marge de progresse était surtout défensive, avec la 22e défense (113.1 points encaissés sur 100 possessions).

Est-ce que Mike D’Antoni permettrait de gommer les points faibles du club ? L’effectif comporte en effet des failles claires, comme le secteur intérieur, renforcé en cours de saison dernière par le régional de l’étape, Montrezl Harrell. Mais la plus grosse inconnue pour Charlotte et le prochain coach concerne le cas Gordon Hayward, dont les blessures à répétition (et les deux dernières années de contrat à 30 millions de dollars la saison) plombent un peu l’effectif (et sa masse salariale). Autant d’interrogations avec lesquelles James Borrego avait dû composer, et que son successeur doit également prendre en compte.

Mike D’Antoni resterait toutefois le candidat préféré du « front office ». Âgé de 71 ans, il n’a plus été « head coach » en NBA depuis 2019/20 avec les Rockets, une aventure qui s’était plutôt mal terminée. Il a ensuite été assistant aux Nets en 2020/21 et occupait un rôle de conseiller aux Pelicans cette saison.