La détention provisoire de Brittney Griner prolongée d’un mois en Russie

Arrêtée en février à l’aéroport de Moscou, lors de son retour des États-Unis, en possession d’huile de cannabis, Brittney Griner ne sera pas jugée le 19 mai, comme initialement annoncé. La justice russe a ainsi décidé de prolonger sa détention provisoire d’un mois, en refusant toujours son transfert vers les Etats-Unis.

Son avocat à Moscou, Alexander Boikov, explique toutefois à l’AP que cette courte prolongation est plutôt un bon signe, dans le sens où cela pourrait signifier que le procès ne devrait pas tarder.

Néanmoins, cette prolongation de la détention provisoire de Brittney Griner peut aussi permettre à la Russie de continuer de négocier en coulisses avec les Etats-Unis, afin d’obtenir un échange, avant que la basketteuse ne rentre formellement dans le système judiciaire russe. On rappelle d’ailleurs que selon la loi locale, la double championne olympique (2016 et 2020) risque entre cinq et dix ans de prison pour « transport de drogue ».