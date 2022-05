La Air Jordan 36 fait profil bas pour l’été

« Jordan Brand » s’apprête à donner une nouvelle vie à la Air Jordan 36 comme en témoignent ces premiers clichés d’une version « Low », qui devrait être déclinée en plusieurs coloris au cours de l’été.

Ce premier coloris « Infrared 23 » est similaire à celui récemment dévoilé de la Air Jordan 36, avec une tige majoritairement rouge, un tissage Leno en rouge et noir et un gros « Jumpman » rouge sur fond noir sur la languette.

La semelle intermédiaire blanche est traversée par un ruban noir tandis que la semelle extérieure est marquée par des éclaboussures en noir et rouge. Plus d’infos à venir quant à la date de sortie et le prix de la Air Jordan 36 Low.

(Via NiceKicks)

