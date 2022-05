Le Masque et la Barbe, les atouts maîtres de Doc Rivers

À +14 et +16 lors des deux premiers matchs de cette demi-finale de conférence Est, le Heat avait parfaitement fait le métier à domicile. Mais en déplacement à Philadelphie, la troupe de Floride a en revanche déchanté, défaite à deux reprises dont un Game 3 à sens unique, terminé à +20.

Ce retournement de situation est dû en grande partie au retour de Joel Embiid, mais aussi grâce à la renaissance de James Harden, surtout sur ce Game 4, avec 31 points dont 16 unités dans le seul dernier quart.

« C’est James qui est James, tout simplement. Je sentais qu’il allait avoir un gros match. C’était palpable », a réagi Doc Rivers.

Avec 17 points, 8 rebonds et 6 passes, mais 7 balles perdues et un petit 4/11 aux tirs, James Harden était globalement en-dessous du niveau auquel les fans, et les observateurs, l’attendaient vraiment. Son savoir-faire à la baguette restait néanmoins un argument important pour les Sixers.

« On aime évidemment ses points », déclarait ainsi Doc Rivers après le troisième match. « Mais ce que James nous apporte vraiment, c’est sa capacité à nous organiser. Il nous met dans les bonnes positions. Il donne le ballon aux bons joueurs. C’est tellement important, surtout en playoffs. »

Les Sixers en ont encore sous le coude

Mais, hier soir, James Harden a enfin retrouvé tout son lustre d’antan. Fer de lance d’un 8-0 qui va enflammer Philly en dernier quart, « The Beard » a enfin réussi à réaliser un match plein, à 31 points (8/18 dont 6/10 à 3-points) donc, mais aussi 9 passes et 7 rebonds (mais encore 6 balles perdues).

« Joel avait besoin de repos et avec le groupe qu’on avait, on a provoqué des fautes et on a augmenté notre avantage. Quand Joel est revenu en jeu à 7 minutes 30 de la fin, on était déjà dans la pénalité. C’était énorme pour nous ! », se satisfait Doc Rivers. « Après ça, à chaque contact, ils font faute et on va sur la ligne pour rentrer nos lancers. C’était super important. »

Désormais dos à dos, Sixers et Heat vont reprendre l’avion, direction South Beach. Mais cette fois, en plus d’un Joel Embiid en phase de décrassage, Philadelphie pourra bel et bien compter sur un James Harden en confiance.

« Je ne pense pas qu’on ait joué notre meilleur basket », avance Joel Embiid dans ce sens.

Avec leur « barbe » et leur « masque », les Sixers espèrent bien faire un coup au Game 5. Il suffirait d’une petite victoire à l’extérieur pour reprendre l’avantage dans la série. Et potentiellement plier l’affaire au Game 6 à Philly !

« Joel va pouvoir jouer cette fois », souriait Doc Rivers après le match. « On n’a pas encore vu le meilleur de Joel dans cette série. Il essaye encore de savoir comment gérer ce masque qui lui glisse sur le visage. »