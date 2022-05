Team USA : Grant Hill fait les yeux doux aux hommes forts du Heat

S’il y a bien une chose que Grant Hill a intégré lors de sa prise de pouvoir comme GM de « Team USA », c’est que la relation entre la fédération américaine et les joueurs NBA est comparable à une histoire d’amour : il ne faut jamais relâcher ses efforts et témoigner son attachement à travers de petites attentions, aussi souvent que possible.

L’ancien ailier a donc saisi l’opportunité d’un entretien avec le Sun Sentinel et de la série entre Philadelphie et Miami, qu’il couvre en tant que consultant pour TNT, pour rappeler à quel point il appréciait les hommes forts du Heat, à commencer par Bam Adebayo, médaillé d’or lors de la dernière campagne olympique des Américains, précieux pour sa polyvalence et sa capacité d’adaptation au basket FIBA.

« Je pense que sa palette et sa façon de jouer sont parfaitement adaptées à la scène internationale. Tout d’abord, il est bien coaché. Il a un super état d’esprit. Et c’est un gars qui, je crois, s’est donné à fond, notamment sur son jeu, et a développé son jeu offensif, son maniement du ballon, ses passes », a-t-il énuméré. « Ses chiffres ne vous impressionneront pas forcément. Mais les petites choses qu’il fait, sa capacité à faire la bonne lecture de jeu, sa discipline en défense, son habileté à pouvoir défendre sur plusieurs actions différentes, ce sont des qualités de ce genre qui l’ont bien servi avec le Heat, et certainement aussi sur la scène internationale ».

Si après une telle déclaration, Bam Adebayo n’a pas des petits papillons aux couleurs de la bannière étoilée dans le ventre, c’est à n’y plus rien comprendre !

Erik Spoelstra, futur coach de Team USA ?

En fin séducteur, Grant Hill mise aussi sur l’avenir, et à Miami, il est désormais incarné par Tyler Herro. Récemment élu meilleur sixième homme de la ligue, l’arrière est surtout susceptible d’intégrer un jour la sélection nationale. Pourquoi pas lors des prochains Jeux olympiques à Paris en 2024 ?

« Sa progression au cours des trois dernières années a été incroyable. Pour un jeune, il n’a pas considéré le rôle de sixième homme comme une régression mais comme une opportunité. Sa façon d’accepter ce défi et de surclasser la concurrence pour le titre de sixième homme de l’année sont impressionnantes », a-t-il poursuivi. « Il a déjà fait partie de la Select Team et il avait été impressionnant. Il sera certainement un candidat au fur et à mesure que nous avancerons dans la Coupe du monde et les Jeux olympiques ».

Enfin, Grant Hill ne pouvait pas ignorer Erik Spoelstra, qui a lui aussi été de la préparation de « Team USA » l’été dernier en dirigeant la « Select Team ». Désormais assistant du staff concocté par Steve Kerr, il pourrait même un jour à son tour prendre les commandes de l’équipe nationale d’après l’ancienne star NBA.

« J’ai toujours été un fan de l’entraîneur. Honnêtement, je ne le connaissais pas si bien que ça. J’ai eu l’occasion de passer du temps avec lui à Las Vegas l’été dernier, et j’ai été époustouflé », a-t-il ajouté. « Je pense que c’est un super communicant. Ses joueurs se donnent à fond et c’est un sujet permanent chez nous, peu importe qui porte le maillot. On sent que ses joueurs croient vraiment en lui et dans le basket qu’il veut développer. J’aime vraiment Spo, et je suis ravi qu’il veuille faire partie de cette équipe formidable et il sera candidat pour devenir lui-même entraîneur principal après les quatre années à venir ».

On peut également noter qu’aucun mot doux n’a été adressé à l’attention de Jimmy Butler, un joueur qui, au-delà de son âge (32 ans), est sans doute beaucoup moins intéressé par la sélection, même s’il faisait partie de la troupe championne olympique en 2016. Avec un rôle tout de même très limité (5.6 points de moyenne à 34% de réussite).