Un actionnaire des Lakers s’offre le Chelsea FC pour plus de 5 milliards de dollars

« Le club de Chelsea est en mesure de confirmer que les termes ont été acceptés pour qu’un nouveau groupe de propriétaires, mené par Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter et Hansjoerg Wyss, se porte acquéreur du club ». C’est par ce court communiqué que la direction du Chelsea FC a annoncé la vente du club pour un montant record : 4,97 milliards d’euros, soit près de 5,2 milliards de dollars.

C’est tout simplement le montant le plus élevé pour un club sportif. Même aux États-Unis, jamais une franchise du sport professionnel n’a atteint ce chiffre.

À la tête de ce consortium, on trouve Todd Boehly, actionnaire minoritaire des Dodgers et des Lakers. Pour s’offrir le club londonien, champion d’Europe en titre, il s’est associé à un milliardaire suisse (Hansjorg Wyss) et un investisseur immobilier britannique (Jonathan Goldstein).

À la tête du Chelsea FC depuis 2003, Roman Abramovitch avait aussi reçu des offres de Steve Pagliuca, co-propriétaire des Celtics, et de Dan Gilbert, le propriétaire des Cavaliers.