Jason Kidd heureux de retrouver un Jalen Brunson agressif

« Terrible », dans le mauvais sens du terme. Voilà le qualificatif employé spontanément par Jalen Brunson pour décrire ses deux premiers matches face aux Suns : 13 points à 6/16 aux tirs, puis 9 points à 3/12 aux tirs. Sa réaction dans le Game 3 était attendue, elle a bien eu lieu.

Signe qui ne trompe pas, il a pris deux des trois premiers tirs de son équipe pour débuter la rencontre. Deux bons « jumpers » à mi-distance… ratés. Comme sa troisième tentative en lay-up.

« Que le ballon rentre ou non, ma mentalité était d’être agressif. J’ai déjà démarré des matches en faisant 0/5 ou 0/6 aux tirs, et peut-être finir à 7/12 ou 7/13 », affiche le joueur après la rencontre. S’il n’a pas atteint ce ratio final, l’arrière a effectivement réagi après ses loupés du départ.

Il est resté maladroit derrière la ligne à trois points (1/5 aux tirs) mais il a agressé la défense des Suns, Devin Booker en tête, avec ses multiples attaques du cercle. Il a d’ailleurs envoyé bouler l’arrière de l’Arizona sur l’une de ses pénétrations. « Je voulais simplement qu’il soit agressif », pose Jason Kidd. « On en a parlé avant le match : sois-toi même. J’ai trouvé que c’était la première fois qu’il se montrait agressif. Il n’a pas attendu. Il n’était pas en train d’examiner le jeu. »

Son agressivité a payé avec 10 points dès le premier quart-temps, avec quatre tirs convertis consécutifs après les trois ratés du début, et encore 10 autres points dans le troisième quart-temps. Il a ainsi terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 28 points (10/21), sa moyenne sur le premier tour contre le Jazz, 5 passes et 4 rebonds.

« Je me suis retrouvé à jouer avec un peu plus de cran, à me rendre dans mes zones de tirs et à prendre des décisions plus rapidement. Ces décisions venaient du fait que j’étais simplement agressif. Mes coéquipiers ont continué à me donner de la confiance pour que je crée, alors j’ai continué à le faire. J’ai trouvé un moyen de rebondir ce soir, mais je ne peux pas m’en satisfaire », nuance le meneur/arrière.

Ce dernier considère qu’un nouveau match « rugueux » attend les Mavs dimanche prochain. « Je dois apporter la même énergie, la même intensité, tout pareil. » De son côté, en voyant les belles sorties de Reggie Bullock, Dorian Finney-Smith ou Maxi Kleber, Jason Kidd peut s’en féliciter, en faisant référence à ses propos à l’issue du Game 1 : « Tout le monde s’est joint à la fête. » Jalen Brunson plus que les autres.