Soccer féminin : Kevin Durant investit dans un club new-yorkais

Kevin Durant ne quitte plus la rubrique investissements. Le club de soccer féminin NJ/NY Gotham FC vient d’annoncer les arrivées du joueur des Nets et de son agent et ami Rich Kleiman, via leur société « Thirty Five Ventures » (35V), parmi ses investisseurs minoritaires. Depuis mars, il s’agit du troisième groupe d’investisseurs à prendre une participation dans la franchise.

« C’est un autre grand pas en avant pour notre franchise », s’est enthousiasmé Ed Nalbandian, l’un des principaux gestionnaires du club. « Kevin et Rich sont deux des personnes les plus influentes dans le sport, et leur travail dans le monde des affaires et du divertissement, ainsi que leur investissement significatif dans le Gotham FC illustre le potentiel de notre club. Ils seront de formidables atouts pour le club dans de multiples domaines et nous sommes ravis de les accueillir dans la famille Gotham FC. »

Cet investissement comprend des partenariats supplémentaires autour de la création de contenus, des médias sociaux ou des relations avec les joueurs. Cet investissement fait suite aux précédents partenariats de 35V dans le sport féminin, notamment un investissement dans le réseau médiatique Just Women’s Sports.

Il s’agit également du deuxième investissement de la société dans une équipe de football professionnel après avoir acquis une participation dans le Philadelphia Union (Major League Soccer), en juin 2020.