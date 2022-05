Jaylen Brown, le dynamiteur

Boston se devait de réagir après avoir concédé sa première défaite en playoffs dans le Game 1 de sa demi-finale de conférence face à Milwaukee. Jaylen Brown, gêné par ses ischio-jambiers, avait notamment été discret.

Sur le Game 2, c’est lui qui a sonné la révolte en montrant la voie dès les premières minutes avec de l’agressivité vers le cercle, de l’adresse de loin et à mi-distance, du rebond, et même un contre sur Jrue Holiday, suivi d’un nouveau missile à 3-points qui a fait rugir de plaisir le TD Garden.

« La façon dont vous répondez, ça signifie tout dans cette ligue »

Après six minutes, Boston virait ainsi à +15 (18-3) et à l’issue du premier acte, Jaylen Brown avait déjà scoré 17 points ! À l’arrivée, les Celtics se sont imposés de 23 points, 109-86, à l’issue d’une vraie fessée administrée au champion en titre. Voilà ce qu’on appelle une réaction !

« La façon dont vous répondez, ça signifie tout dans cette ligue », a-t-il expliqué. « On n’a pas joué comme on le voulait lors du premier match, et on ne pouvait pas revenir et perdre un autre match à domicile. On savait qu’on devait arriver sur le terrain et jouer comme si notre saison était en jeu, et on l’a fait. On s’est battus dès le début. On a joué en étant agressifs, en étant physiques. C’était nécessaire pour battre une équipe comme Milwaukee ».

Meilleur scoreur du match avec 30 points pour accompagner ses 5 rebonds et 6 passes, Jaylen Brown a retrouvé son rôle de lieutenant de Jayson Tatum (29 points, 8 passes décisives) nécessaire à la bonne tenue des C’s.

« JB était concentré. Il a donné le ton et c’était important pour nous », a confirmé Jayson Tatum après le match.

Ce qui a marqué sur le début de partie de Jaylen Brown, c’est cette agressivité des deux côtés du parquet. Une façon de répondre au « coup au visage » reçu lors du Game 1 qui a eu le don de réveiller les troupes d’Ime Udoka.

« On voulait être agressif, jouer notre jeu. On ne pouvait pas laisser le premier match dicter la façon dont cette série allait se dérouler. On voulait arriver et être agressifs d’entrée, prendre ce que la défense allait nous donner. On a rentré quelques paniers à 3-points, quelques paniers à mi-distance, ça nous a ouvert des opportunités. On veut continuer sur cette voie, à jouer sur nos forces, comme on l’a fait ce soir », a ajouté Jaylen Brown.

« Ma vie entière est en pause. La seule chose qui compte, ce sont les playoffs »

Sa réponse est également bon signe au niveau de sa santé puisqu’elle signifie que ses ischio-jambiers le laissent enfin tranquille. « Ça va. Je serai prêt pour le Game 3 ».

Quoi qu’il arrive à Milwaukee lors des deux prochains matchs, les Celtics savent qu’ils pourront en tout cas compter sur un Jaylen Brown plus déterminé que jamais, playoffs oblige.

« Ma vie entière est en pause. La seule chose qui compte, ce sont les playoffs, jour après jour. Nous devons juste faire ce que nous avons à faire pour être sûrs d’être prêts à performer. À cette époque de l’année, tout le monde a des blessures tenaces ou des pépins à régler, donc nous ne pouvons pas utiliser ça comme une excuse. Nous devons trouver un moyen, mentalement et physiquement, de surmonter ce problème et d’y remédier » conclut-il.