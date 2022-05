Joe Dumars voulait plus de pouvoir chez les Kings

Le timing du départ de Joe Dumars à Sacramento pouvait étonner. En effet, les Kings avaient entamé les recherches pour trouver un nouvel entraîneur et le dirigeant était impliqué dans ce processus, avant finalement de partir quelques jours après pour les bureaux de la NBA.

Pour mieux le comprendre, il faut savoir deux choses. Déjà, Joe Dumars était en fin de contrat, trois ans après son arrivée en Californie. Il avait d’abord été engagé comme conseiller du propriétaire en 2019, avant de devenir directeur stratégique à partir de 2020.

Ensuite, selon The Athletic, l’ancien dirigeant de Detroit avait de très grandes ambitions au sein de la franchise de Sacramento. Elles n’ont pas été satisfaites et cela explique donc pourquoi il est allé voir ailleurs.

Joe Dumars aurait ainsi voulu davantage de pouvoir, et d’après le Sacramento Bee, il ne cachait pas sa volonté de mettre la main sur les décisions sportives. En clair, il souhaitait que le GM Monte McNair soit sous ses ordres et non plus sous ceux du propriétaire Vivek Ranadivé. Mais ce dernier ne voulait pas de ce nouvel organigramme.

D’ailleurs, le poste imaginé pour Joe Dumars, celui de directeur stratégique, ne devrait pas lui survivre au sein des Kings. Comme Joe Dumars prenait plus de place que son poste ne pouvait le laisser penser, Monte McNair, le GM, devrait retrouver un peu plus de poids. Une vision plus claire alors que plusieurs dirigeants des équipes adverses avaient du mal à savoir qui était aux commandes à Sacramento depuis quelques mois.