Une fresque géante de Giannis Antetokounmpo bientôt inaugurée dans le centre-ville de Milwaukee

Depuis plusieurs jours, les habitants de Milwaukee peuvent apprécier l’évolution d’une fresque géante en l’honneur de Giannis Antetokounmpo, au 600 East Wisconsin Avenue, sur l’une des façades du bâtiment 600 EAST.

On y voit la star des Bucks de dos, regardant en direction du Fiserv Forum. L’œuvre est réalisée par Mauricio Ramirez, artiste originaire de Milwaukee et fan des Bucks.

Une affaire de passionnés

Ce dernier, connu pour ses œuvres similaires réalisées à travers le pays, a trouvé un allié en la personne de Dan Nelson Jr, également fan des Bucks et abonné de longue date, et qui cherchait depuis des années une façon d’embellir l’une des façades de son bâtiment.

« Cette collaboration est un clin d’œil à l’un des plus grands joueurs de basket au monde et à ce qu’il a fait et continue de faire pour notre ville », a déclaré Mauricio Ramirez, qui a déjà l’une de ses créations, une guitare au style géométrique, exposée à l’intérieur du Fiserv Forum. « Je veux juste être sûr de bien faire les choses et donner aux habitants de Milwaukee quelque chose dont ils pourront être fiers tout en continuant à améliorer l’art public dans la ville ».

Après avoir quadrillé le bâtiment sur trois étages, Mauricio Ramirez a accéléré les choses ces derniers jours dans la réalisation de cette fresque conçue pour donner à l’œuvre un aspect photographique inédit pour l’artiste.

Son objectif est de terminer l’ensemble pour le 4 ou le 5 mai, soit avant le retour des Bucks à domicile pour la suite des demi-finales de conférence face aux Celtics.

« L’art de Mauricio montrant Giannis regardant figurativement vers l’avant et littéralement vers le centre-ville de Milwaukee, le Deer District et son terrain du Fiserv Forum, semble particulièrement approprié pour un champion qui a tant accompli et qui continue à s’efforcer de s’améliorer chaque jour », a déclaré Dan Nelson Jr.