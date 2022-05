Jimmy Butler commente son amende pour « geste obscène »

La NBA a un oeil sur tout, et elle a sanctionné une célébration « osée » de Jimmy Butler lors de la 5e manche face aux Hawks. La star de Miami a écopé de 15 000 dollars d’amende, tandis que le Heat devra verser 25 000 dollars supplémentaires pour en avoir fait un Gif animé partagé sur les réseaux sociaux.

« Je ne suis pas surpris. Ils essaieront toujours de me coller des amendes » a-t-il réagi. « C’est de la faute de Spo. Il répète toujours qu’il faut fêter la réussite des autres. Max (Strus) était sur un 10-0, et j’ai célébré à ma façon. »

Va-t-il changer sa manière d’agir sur le banc ? « Bien sûr que non ! Rien ne me fera changer. Ils devront me mettre des amendes » répond Butler.

Va-t-il demander à Erik Spoelstra de payer si c’est de sa faute ? « Non, celle-ci est pour moi, et je vais la glisser à PJ (Tucker)«