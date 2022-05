Preview Playoffs 2022 | Memphis (2) – Golden State (3)

Le duel que tout le monde attendait et espérait depuis plusieurs mois est enfin là. D’un côté : la jeunesse, l’insolence et la fougue des Grizzlies menés par Ja Morant, All-Star pour la première fois de sa carrière cette saison et élu Most Improved Player, Desmond Bane et Jaren Jackson Jr. De l’autre : des Warriors hybrides, avec leur trio de champions Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson, et une collection de jeunes talents et de vétérans qui leur ont permis de redevenir l’un des favoris le de la conférence Ouest après deux ans sans playoffs.

Si Memphis a dû cravacher pour éliminer Minnesota au premier tour, les Warriors ont eux écarté les Nuggets avec autorité. C’est la première fois que les deux équipes se retrouvent en playoffs depuis 2015. C’était alors la première saison de Steve Kerr à la tête des Warriors et les « Grit & Grind » Grizzlies de Marc Gasol et Zach Randolph avait pris l’avantage 2-1 au même stade de la compétition avant que Golden State ne trouve la clé en mettant Andrew Bogut, leur pivot, sur Tony Allen, pour stopper l’attaque adverse et retrouver son rythme.

Les rôles sont cette fois inversés. À l’instar des Warriors de 2015, ce sont les jeunes Grizzlies qui partent à l’assaut de la conférence Ouest et pour arriver à leurs fins, ils devront trouver la parade face à des Warriors chevronnés. Memphis a l’avantage du terrain mais Golden State avec Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson, a gagné au moins un match à l’extérieur lors de 24 séries de playoffs consécutives, un record NBA. Qui sortira vainqueur de ce duel ? Voici les forces en présence.

PRESENTATION DES GRIZZLIES

Les titulaires : J. Morant, D. Bane, D. Brooks, J. Jackson Jr., S. Adams/X. Tillman

Les remplaçants : T. Jones, D. Melton, Z. Williams, K. Anderson, B. Clarke, J. Konchar, X. Tillman/S. Adams.

Absent: Steven Adams est actuellement en protocole covid.

Le coach : T. Jenkins.

POINTS FORTS

– Une défense agressive qui leur sert de rampe de lancement. Lors de la saison régulière, les Grizzlies étaient l’équipe qui forçait le plus de ballons perdus (16,3 par match). Taylor Jenkins a utilisé les forces de son effectif à merveille pour construire une défense qui est à la fois agressive sur le porteur de balle et active dans ses rotations grâce à ses joueurs athlétiques, physiques et rapides. Cette activité défensive est cruciale pour permettre à Ja Morant et compagnie de transformer ces pertes de balle en transition où ils sont difficiles à arrêter. Memphis a terminé le premier tour avec la troisième meilleure défense, forçant les Timberwolves à perdre près de 18 ballons perdus par match.

– L’abordage de la raquette adverse et du cercle. Avec Ja Morant en chef de file, les Grizzlies étaient l’équipe qui marquait le plus de points dans la raquette lors de la saison régulière (57.6 points par match). Lors du premier tour, ils ont marqué 46% de leurs points dans la raquette et ont également attaqué le rebond offensif avec férocité, récupérant 30% de leurs tirs ratés. Cette agressivité leur a également permis de tirer le plus de lancers-francs par match lors du premier tour. Face à des Warriors moins imposants que les Timberwolves et avec une stratégie défensive différente, Ja Morant devrait avoir plus d’espaces pour attaquer le cercle. Memphis pourra également mettre les bouchées doubles pour cibler Jordan Poole et mettre la pression au rebond offensif.

POINTS FAIBLES

– Le manque d’adresse extérieure. Les deux points forts des Grizzlies servent à compenser une faiblesse importante, en particulier dans la NBA d’aujourd’hui, à savoir leur manque de menace extérieure à l’exception de Desmond Bane. Ce dernier a d’ailleurs été le tireur à 3-points le plus prolifique du premier tour des playoffs. Malheureusement pour Memphis, derrière lui, c’est l’irrégularité qui est de mise. Les Grizzlies prennent également que 30% de leur tirs derrière les 7m25, une marque qui les place dans les bas-fonds de la NBA.

– Les prises de risque. Pour beaucoup, le duel entre les Grizzlies et les Timberwolves était la série la plus folle du premier tour. L’une des raisons principales de ce constat était la multitude d’erreurs commises par les deux équipes. Memphis a réussi à s’extirper de cette confrontation mais si leur manque de rigueur se confirme contre une équipe plus expérimentée comme Golden State, ils n’auront cette fois pas l’occasion de revenir de plus de dix points d’écart pour gagner trois matchs, tels qu’ils l’ont fait contre Minnesota.

PRÉSENTATION DES WARRIORS

Le cinq de départ : S. Curry, K. Thomson, A. Wiggins, D. Green. J.Poole/K.Looney

Le banc : K. Looney/J. Poole, G. Payton II, O. Porter Jr, J. Kuminga, N. Bjelica, J. Toscano-Anderson.

Les absents : James Wiseman (genou), Andre Iguodala (cervicales)

Le coach : S. Kerr

POINTS FORTS

– Leur mouvement et leur adresse. Les Warriors ont terminé le premier tour avec la meilleure attaque des playoffs derrière 42% de réussite à 3-points. L’explosion de Jordan Poole lors des trois premiers matchs et le retour au premier plan de Stephen Curry a poussé Steve Kerr a titularisé ses deux meneurs lors du Game 5 pour mettre la pression sur une défense de Denver dépassée. Si le coach pourrait débuter la série avec Kevon Looney dans le cinq de départ, les Warriors sont à leur meilleur niveau avec Curry, Thompson et Poole en mouvement, Draymond Green en chef d’orchestre de ce chaos organisé, et Andrew Wiggins qui attaque le cercle. La défense de Memphis devra faire des choix et ne pourra « cacher » Ja Morant.

– Draymond Green moins sous pression. Avec Nikola Jokic dans son rétroviseur et aucun intérieur de ce calibre chez les Grizzlies, Draymond Green va retrouver un rôle qu’il affectionne tout particulièrement en deuxième rideau. Steve Kerr a déjà annoncé qu’il avait une confiance aveugle dans le capitaine de sa défense et qu’il le laisserait faire ce qu’il a envie. Avec la menace de Ja Morant, il aura un rôle clé à jouer pour non seulement protéger le cercle mais également faire dérailler l’attaque des Grizzlies.

POINTS FAIBLES

– Le manque de taille. Si le « Fast Five » de Steve Kerr est dur à défendre, il rend des centimètres et des kilos de l’autre côté. On a vu Denver, et notamment Aaron Gordon, lors des Games 4 et 5, attaquer le cercle sans relâche pour tirer profit de ce manque de taille. Ce cinq n’a également aucune marge de manœuvre au rebond. Les Nuggets comptaient 14 rebonds offensifs lors des trois premiers quart-temps du Game 5 avant que les Warriors ne se réveillent. Golden State a tenu son rebond défensif cette saison mais ils n’avaient jamais pu faire jouer ces cinq joueurs ensemble. Enfin, à l’exception de Jonathan Kuminga et d’Andrew Wiggins, et avec l’absence d’Andre Iguodala, cet effectif manque d’athlètes qui peuvent rivaliser avec ceux des Grizzlies.

– Leurs déchets. Depuis l’arrivée de Steve Kerr à la tête des Warriors, les joueurs ont la liberté de tenter. Ça donne cette attaque altruiste et rapide qui a dominé la NBA pendant plusieurs années, mais également des pertes de balles qui peuvent nourrir l’adversaire. Memphis est le pire adversaire dans ce contexte et seul Houston perdait plus de ballons que Golden State cette saison. Si les Warriors passent de spectaculaire à irréfléchi, ils risquent d’avoir des problèmes dans cette série.

CLÉS DE LA SÉRIE

– La bataille des possessions et du style. Les points forts des Grizzlies sont les points faibles de Golden State et inversement. Certes, les Warriors devraient largement gagner la bataille du 3-points mais est-ce que ce sera suffisant si les Grizzlies peuvent profiter de leurs pertes de balles et se goinfrer au rebond offensif et aux lancers francs ? C’est l’équation qu’il faudra garder en tête pendant cette série. Les Warriors essaieront donc de forcer Memphis à jouer sur demi-terrain, de les forcer à prendre des tirs à mi-distance et à 3-points, et de les limiter à une seule tentative par possession, alors que Memphis essaiera de courir et d’attaquer tôt, tout en limitant les mêmes opportunités pour Golden State. Sortez le popcorn !

– Les contributions des seconds couteaux. Si les deux défenses auront du mal à arrêter les stars adverses, on a vu que les deux équipes ont bénéficié de contributions importantes en sortie de banc pour terminer le premier tour. Gary Payton II est le Warrior le plus à même de ralentir Ja Morant mais pourra-t-il continuer à avoir un impact en attaque ? Brandon Clarke a dominé le rebond offensif face à Minnesota et a suppléé Jaren Jackson Jr, lorsqu’il était gêné par les fautes, à merveille. Pourra-t-il rééditer cet effort contre Golden State ? Compte tenu du rythme et de la pression que les deux équipes peuvent mettre sur chaque défense, il ne serait pas surprenant de voir les deux pivots de cette série, Steven Adams et Kevon Looney, ancrés sur le banc lors des deux prochaines semaines. Est-ce que Jonathan Kuminga ou Ziaire Williams peuvent s’installer comme facteur X surprise ? Les deux coachs seront amenés à réduire leur rotation et à trouver des solutions de match en match. Celui qui sort vainqueur de cette partie d’échecs atteindra la finale de conférence.

SAISON RÉGULIÈRE

Memphis 3-1

28 octobre 2021 : Golden State – Memphis (101-104)

23 décembre 2021: Golden State – Memphis (113-104)

11 janvier 2022 : Memphis – Golden State (116-108)

28 mars 2022 : Memphis – Golden State (123-95)

VERDICT

La marche entre des Nuggets diminués et les Grizzlies est haute, mais celle entre des Timberwolves inexpérimentés et des Warriors à l’ADN de champions l’est encore plus. Memphis a pourtant de nombreuses armes à faire valoir, à commencer par Ja Morant qui devrait être plus à l’aise face aux gabarits de Golden State.

Cela dit, les Grizzlies ont eu du mal à sortir de ce premier tour. Ils ont montré un beau visage lors des derniers quart-temps mais ont également commis des erreurs qui, contre les Warriors, se paieront sans doute très cher. Les hommes de Steve Kerr savent aborder un adversaire comme les Grizzlies et savent combien chaque possession compte en playoffs. Les Grizzlies leur donneront, sans aucun doute, du fil à retordre mais Golden State ne s’écroulera pas comme les Wolves dans les moments décisifs. Et ça offre un avantage à Golden State.

Golden State 4-2

CALENDRIER

Game 1 : à Memphis, dimanche 1er mai (21h30, en France)

Game 2 : à Memphis, mardi 3 mai (03h30, dans la nuit de mardi à mercredi en France)

Game 3 : à San Francisco, samedi 7 mai (02h30, dans la nuit de samedi à dimanche en France)

Game 4 : à San Francisco, lundi 9 mai (04h00, dans la nuit de lundi à mardi en France)

Game 5* : à Memphis, mercredi 11 mai (à déterminer)

Game 6* : à San Francisco, vendredi 13 mai (à déterminer)

Game 7* : à Memphis, dimanche 15 mai (à déterminer)

* Si nécessaire.