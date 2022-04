Erik Spoelstra prudent avec l’état de santé de Jimmy Butler et Kyle Lowry

Le Heat démarre lundi son second tour face aux Sixers et ne sait pas encore quel cinq majeur il pourra aligner. Hier, l’équipe a compté un paquet d’absents à l’entraînement : Jimmy Butler (genou), Kyle Lowry (ischio-jambier), Tyler Herro (malade), Caleb Martin (cheville) ou encore P.J. Tucker (mollet).

On rappelle que les deux premiers cités avaient dû faire l’impasse sur le Game 5 de la qualification du Heat face aux Hawks au premier tour. Si les trois autres devraient bien être opérationnels pour le début de la série face à Philadelphie, il y a un peu plus d’incertitude concernant les deux leaders.

« Tout le monde a fait des progrès, tout le monde a bossé, que ce soit à l’entraînement ou à côté. Je prends ça comme un signe encourageant », affiche Erik Spoelstra, avant d’ajouter sur Jimmy Butler et Kyle Lowry, dont les blessures ne sont pas considérées sérieuses : « Je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs. J’apprécie juste les progrès que tout le monde a fait. On verra s’ils peuvent faire plus de progrès demain. »

Leur état de santé sera donc évalué au jour le jour alors que l’équipe devait s’entraîner aujourd’hui et demain.

« Je m’attends à ce qu’ils soient en bonne santé jour après jour. S’ils peuvent y jouer, ils joueront. S’ils ne peuvent pas, on devra y aller de toute façon. On ne peut pas repousser le premier match », lâche de son côté Bam Adebayo qui, lui, ne devrait pas avoir affaire à Joel Embiid pour le début de cette série.