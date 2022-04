Ben Simmons a tenu un point presse à l’issue de l’entraînement de vendredi. L’occasion pour lui de s’exprimer sur son processus de rééducation qui aura été chaotique suite à sa blessure au dos, et de confier qu’il avait bon espoir d’être en tenue à l’occasion du Game 3 ou du Game 4 de la série face à Boston.

« Je me sens proche. Ce n’est pas une blessure où c’est facile de revenir et de bouger de la même façon tout de suite. Mais je progresse et je travaille chaque jour pour revenir sur le parquet le plus vite possible », a-t-il confié, expliquant qu’il restait évalué « au jour le jour ». « Je ne peux pas affirmer que ce sera pour le Game 4, le Game 3. Si je pouvais jouer tout de suite, je serais déjà sur le terrain. C’est comme ça ».

L’ancien joueur des Sixers a également indiqué qu’il avait participé à des sessions de quatre-contre-quatre et qu’il en fera un autre ce samedi, après quoi il verra comment il se sent, ajoutant que le plan était qu’il puisse revenir pour « être prêt à jouer à pleine vitesse et à haute intensité ».

« Avec mon QI élevé, le fait de jouer avec des joueurs comme Kyrie Irving, Seth Curry, et Kevin Durant, rien qu’en les regardant, je sais comment ils jouent et ce qu’ils veulent »

À travers cette nouvelle épreuve, Ben Simmons a aussi appris à se blinder au niveau mental après avoir subi des contrecoups au cours de sa convalescence.

« Quand vous savez que vous avez eu deux bons jours, il ne faut pas en faire trop ensuite pour finalement connaître une nouvelle rechute, et j’en suis conscient. J’ai déjà eu cette blessure auparavant. Je suis conscient de ce que je dois faire et comment rester au top. Quand vous avez une blessure comme celle-ci, vos jambes sont aussi affectées. Donc ça prend du temps pour revenir sur le parquet. Je continue d’avancer au jour le jour ».

Il a également dû composer avec la frustration de ne pas pouvoir aider son équipe depuis son arrivée, notamment en défense.

Mais la dernière ligne droite pourrait bien être aussi compliquée que les étapes précédentes, avec la difficulté d’être intégré à un groupe en plein milieu d’une série de playoffs. Il pourrait même être le premier joueur de l’histoire de la ligue à disputer son premier match sous ses nouvelles couleurs en postseason après un trade…

« On trouvera un moyen de s’en sortir. Mais c’est un bon défi. J’ai hâte de pouvoir jouer avec ces gars. Avec mon QI élevé, le fait de jouer avec des joueurs comme Kyrie Irving, Seth Curry, et Kevin Durant, rien qu’en les regardant, je sais comment ils jouent et ce qu’ils veulent. Pour moi, les trouver à leurs spots et être un général de plus sur le terrain, c’est enthousiasmant », a-t-il poursuivi. « Il va falloir se mettre dans le bain en playoffs face à certains des meilleurs joueurs du monde, donc de ce point de vue-là, ce ne sera pas facile. Mais je suis à l’aise avec le fait de revenir sur le terrain, et faire ce que je peux pour aider l’équipe ».