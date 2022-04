Malik Beasley s’épanouit comme joker

Après une saison et demie à 20 points de moyenne avec les Wolves, Malik Beasley a subi de plein fouet la montée en puissance d’Anthony Edwards. Devenu 6e homme, il a mis du temps à s’habituer à ce rôle, mais aussi à évacuer ses problèmes extra-sportifs. Cette sombre histoire l’a mené jusqu’en prison où il a dormi l’été dernier avant d’être relâché pour bonne conduite.

Tout cela est derrière lui, et après la coupure du All-Star Game, son adresse retrouvée témoigne que le physique et le mental sont au mieux. Il a ainsi gagné 10 points d’adresse à 3-points pour passer à 45%, et même 18 points aux lancers-francs pour atteindre les 94%. De bonnes dispositions confirmées lors de la première manche du premier tour avec 23 points inscrits sur le parquet des Memphis pour récupérer l’avantage du terrain.

« Je savais en entrant dans le match qu’il y aurait beaucoup de nervosité et de choses comme ça » raconte l’ancien arrière des Nuggets. « Je voulais juste rester calme. Je voulais m’assurer que ma tête ne s’emballe pas, que j’essaie de ne pas trop en faire. Je voulais juste prendre du plaisir et jouer mon jeu. Mon expérience m’a beaucoup aidé. »

« Il a arrêté de se préoccuper de ses ratés, de son temps de jeu, de ses occasions de marquer »

Son expérience en playoffs se résume à 14 matches, tous disputés en 2019. C’est peu, mais c’est beaucoup aux Wolves où le trio Towns-Russell-Edwards ne cumulait que dix matches de playoffs avant la série face aux Grizzlies.

« Il a juste pris sur lui. Il a arrêté de se préoccuper de ses ratés, de son temps de jeu, de ses occasions de marquer » estime Chris Finch. « Il a commencé à se préoccuper d’intégrer son jeu dans ce qu’on fait, de défendre, et de faire toutes ces petites choses qu’on réclame de tout le monde. »

En clair, Beasley s’est mis du plomb dans la tête, et il s’est rappelé que le basket n’était pas qu’un sport d’attaque, et qu’il fallait aussi défendre et faire le sale boulot. L’intéressé ne le nie pas.

« C’est la notion d’attention… En début de saison, j’essayais juste de retrouver la forme, de retrouver mon rythme, de trouver un rythme. Mais maintenant, je suis focalisé sur le fait de gagner le match, que ce soit en prenant des rebonds, en mettant des tirs ou en défendant. Dans les playoffs, c’est du iso-basket. Ils recherchent toujours l’avantage de taille et des choses comme ça. Je ne veux pas être ce type de joueur ».