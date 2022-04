Le MVP de la nuit | Action Brunson

Pas de Luka Doncic ? Pas de problème ! Tandis que le Slovène continue de soigner son mollet, ses coéquipiers bataillent pour repousser le Jazz, et cette nuit, ils sont parvenus à égaliser dans la série (110-104) grâce à une prestation exceptionnelle de Jalen Brunson. Free agent cet été, l’ancien joueur de Villanova signe tout simplement son meilleur match en carrière avec 41 points, 8 rebonds et 5 passes. Le tout à 15 sur 25 aux tirs, dont 6 sur 10 à 3-points. Et sans perdre le moindre ballon. Le match parfait.

« Il n’a pas attendu. Il a pris l’espace et il a été agressif dès l’entre-deux » souligne Jason Kidd. « On en avait parlé dans la journée. N’attends pas. Trouve ton spot et fais ce que tu as à faire. J’ai trouvé qu’il avait extrêmement bien dirigé l’équipe ».

Déjà auteur de 24 points dans la première manche, Jalen Brunson a frappé d’entrée avec 13 points en six minutes avec un 5/5 aux tirs ! « J’ai simplement joué mon jeu » répond l’intéressé lorsqu’on l’interroge sur son record en carrière. « On avait besoin de cette victoire, les fans en avaient besoin… J’ai juste essayé de prendre du plaisir et de jouer mon basket pendant 48 minutes. »

Alors que le Jazz avait pris 10 points d’avance en 3e quart-temps, il s’est comporté en leader en plantant 10 points en quatre minutes pour ramener les Mavericks dans le match, ou pour trouver Max Kleber, en feu à 3-points. Ce n’est pas la première fois qu’il assume les responsabilités de la direction du jeu en l’absence de Luka Doncic, et on comprend pourquoi des équipes, comme les Knicks, sont prêtes à casser leur tirelire sur lui.

« J’essaie juste d’être moi-même. De créer pour les autres ou pour moi » conclut Jalen Brunson. « J’essaie d’impliquer au maximum les autres pour créer des problèmes à l’adversaire. Ma mentalité reste la même que Luka soit là ou pas. C’est un joueur vraiment génial, mais mon état d’esprit reste le même. »