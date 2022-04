Luka Doncic devrait aussi manquer le Game 2 face à Utah

Dallas reçoit Utah pour le Game 2 dans la nuit de lundi à mardi et, si les Mavericks n’ont pas totalement écarté la participation de Luka Doncic pour ce second match, ça semble tout de même très improbable.

Victime d’une contracture au mollet lors du dernier match de la saison régulière, le « franchise player » texan n’est clairement pas encore en état de jouer, selon ESPN.

« Hier était une nouvelle bonne journée, et aujourd’hui il est de retour sur le terrain, donc c’est positif », a expliqué un Jason Kidd qui se veut optimiste. « Nous verrons comment il se sent demain … S’il ne peut pas jouer, il faut avancer quand même. On l’a montré lors du Game 1, et c’est le chemin à suivre. Le sport, c’est parfois comme ça. »

Cette blessure tombe en tout cas au pire moment pour Dallas, qui avait récupéré l’avantage du terrain pour le premier tour des playoffs, mais risque d’être mené 0-2 avant d’aller à Salt Lake City pour les deux matchs suivants.

« Les blessures arrivent toujours au mauvais moment », conclut Jason Kidd. « La blessure de Luka est arrivée au mauvais moment, mais nous ne pouvons pas pleurer sur le passé. Nous sommes tous des professionnels et nous comprenons très bien la situation. S’il peut jouer, cela ne signifie pas automatiquement que nous allons gagner des matchs, mais nous nous sentons quand même mieux s’il est sur le terrain. J’espère qu’il pourra l’être bientôt ».