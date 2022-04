Ja Morant est prêt à relever le défi Patrick Beverley

Après avoir défié Mike Conley et le Jazz pour ses premiers playoffs en 2021, Ja Morant va découvrir une toute autre ambiance à partir de samedi puisque c’est Patrick Beverley qui va se dresser sur sa route.

Le meneur des Wolves n’a jamais manqué les playoffs dans sa carrière, et il s’est d’ailleurs fait une spécialité de bousculer les meneurs vedettes, qu’il s’agisse de Russell Westbrook, Stephen Curry ou Chris Paul dans le passé. C’était même parfois très limite…

Mais Ja Morant n’a aucune appréhension, et c’est d’ailleurs la mentalité générale du groupe.

« On n’esquive aucune difficulté. Au contraire, on fonce dedans. C’est aussi simple que ça » explique le meneur de Memphis. « On ne laisse personne nous rentrer dans la tête. Si quelqu’un vous fonce dessus, ne reculez pas. Ce sont les gens faibles qui réagissent comme ça. Il n’y a pas de faibles chez nous ! »

Pour Ja Morant, il ne faut surtout pas en faire un duel personnel. « On entre dans le vif du sujet. Peu importe qui est sur notre chemin, on devra franchir l’obstacle. On est focalisés sur nous. »

Cependant, les chiffres sont là, et Patrick Beverley est le défenseur qui a le plus gêné Ja Morant cette saison par séquences. En quatre confrontations, l’aboyeur de Minnesota a limité Ja Morant à 6 sur 17 aux tirs.

« Je ne vais pas en faire un duel. Je ferai le nécessaire pour qu’on gagne. Je peux finir sans point, et ils peuvent applaudir celui contre qui je joue. Si j’obtiens la victoire, c’est tout ce qui compte. »