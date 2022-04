La Kyrie 8 s’offre des fleurs

On ne saura jamais si ce coloris était lui aussi initialement prévu pour la Saint-Valentin. Mais après tout, tous les jours sont bons pour offrir des fleurs ! Ce qui est sûr, c’est que Kyrie Irving s’apprête à être à nouveau au cœur de l’actualité avec un premier tour de playoffs entre les Nets et son ancienne équipe des Celtics.

Nike assure également le tempo en multipliant les nouveaux coloris de la Kyrie 8 « Infinity », avec cette fois une nouvelle version assortie de broderies florales.

Pour ce qui est des couleurs, la tige est majoritairement beige, avec des notes de saumon à l’avant et sur les œillets, ainsi que de touches de bleu. L’ensemble repose sur une semelle en blanc et marron clair.

La date de sortie de ce coloris n’est pas encore connue.

(Via SneakerNews)

—

