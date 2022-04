Les Nets donnent 50 000 dollars aux victimes de l’attaque du métro à Brooklyn

Si les Nets se sont qualifiés pour les playoffs en battant les Cavaliers, la préparation du match a été compliquée. Car un homme, toujours en fuite, avait ouvert le feu le matin, dans le métro de Brooklyn, blessant 23 personnes. Toute la journée, les télévisions de New York ont ainsi tourné en boucle sur l’évènement et la recherche du suspect.

« C’est catastrophique », a réagi Kevin Durant entre le séance d’entraînement et le match. « Je ne connais pas les détails. En entendant les sirènes devant le centre d’entraînement et en voyant toute cette agitation à l’extérieur, on espère et on prie pour que tout aille bien pour toutes les personnes impliquées. »

La confusion a ainsi longtemps régné chez les Nets, alors que l’attaque a eu lieu à la station de la 36e rue, à quatre arrêts de métro du Barclays Center et à seulement deux rues du centre d’entraînement et des bureaux de l’équipe. Le quartier a ainsi été bouclé toute la journée.

« Ils nous ont envoyé un message disant qu’il pourrait y avoir du trafic, mais je ne sais pas pourquoi », a expliqué KD. « Et puis vous regardez dans votre téléphone et vous voyez des choses. Je déteste la violence, je déteste la violence insensée. J’espère que nous pourrons régler les détails, mettre tout le monde en sécurité et apporter à chacun l’aide dont il a besoin, mais c’est une situation difficile pour le moment. »

Car les Nets ont en effet rapidement annoncé leur intention de donner 50 000 dollars aux victimes.

« Il est clair que notre communauté a été touchée ce matin d’une manière tragique, malheureuse et insensée », a réagi Steve Nash. « C’est l’arrêt de métro de notre centre d’entraînement et de nos bureaux. Mes enfants vont à l’école à côté, donc ça fait mal et on compatit avec toutes les personnes touchées. On sait qu’il y a beaucoup de choses à améliorer dans notre société et on compatit avec tous les membres de notre communauté touchés. »