Al Horford s’offre une seconde jeunesse

Après une saison sans intérêt à Oklahoma City au point qu’on se demandait s’il n’était pas en pré-retraite, Al Horford a relancé sa carrière aux Celtics. À 35 ans, il a apporté de la stabilité et son métier dans la raquette, et Brad Stevens était persuadé que son retour ferait du bien au groupe.

« Je pensais qu’il allait bien coller avec nous, et il joue vraiment bien » estime le président de la franchise de Boston. « Il est très présent, et quand on passe du temps avec lui, j’ai l’impression que c’est quelqu’un de 35 ans qui va sur ses 25 ans. C’est l’un des joueurs les plus matures que j’ai connus. »

Pour l’ancien coach de Boston, Al Horford a une influence similaire à celle de Chris Paul aux Suns.

« Quand il avait 22 ans, il a dépensé une partie de son premier salaire sur un cuisinier » poursuit Brad Stevens. « Il a toujours été un joueur qui allait bien vieillir, et quand on parle des joueurs qui ont été All-Stars et qui ont compris comment rester à ce niveau super élevé, je pense que Chris Paul est celui que les gens citent le plus. Mais je pense qu’on observe beaucoup de choses équivalentes chez Al. Il sait comment gérer une saison, il ne surfe pas sur la vague. Il fait preuve d’une grande patience avec nos jeunes joueurs. Je pense que sa patience est son plus grand trait de leadership. C’est tout simplement un bon joueur, et donc je ne suis pas surpris qu’il soit bon. »

La bonne nouvelle, c’est que Al Horford ne fera pas défaut en playoffs en cas d’opposition avec les Raptors, et en attendant le retour de Robert Williams, le Dominicain apprécie l’implication de ses coéquipiers, notamment en premier quart-temps.

« Quand il y a temps-mort et que j’observe nos gars, je le vois dans leur regard : tout le monde est très concentré. On a conscience de ce qu’on doit faire et on sait qu’on ne peut pas se relâcher, car des avantages au score sont rattrapés tout le temps » expliquait-il il y a quelques jours. « On ne doit pas paniquer et s’assurer qu’on reste concentré le plus longtemps possible. Il faut aussi que ça s’accompagne d’une bonne sélection de tirs, aux bons moments. On peut être à +20 mais ça ne veut pas dire qu’on doit commencer à envoyer des tirs de n’importe où et la jouer perso. On doit continuer à jouer comme il faut et, quand on fait ça, on se place généralement en bonne position pour l’emporter. »

Une maitrise qui lui ressemble, et qui semble avoir déteint sur ses coéquipiers.