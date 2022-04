Meneur titulaire d’un soir, Jordan Poole signe son record de passes en carrière

Attaquant de talent, Jordan Poole a pris de l’ampleur cette saison dans le système offensif des Warriors. Pour sa troisième année seulement en NBA, l’ancien feu follet de Michigan est déjà le troisième meilleur marqueur des « Dubs » (18.4 points, 45.4% aux tirs), derrière le duo Stephen Curry – Klay Thompson.

Mais cette nuit, à l’occasion de la victoire aisée des Warriors face à l’équipe B des Lakers, Jordan Poole a brillé dans un autre registre. Alors que Steph Curry n’était pas en tenue, l’arrière a endossé le rôle de créateur principal en attaque, et en a profité pour signer son record en carrière à la passe, avec 11 offrandes.

« C’est super de mettre mes coéquipiers en position de marquer, surtout quand le match était serré. J’ai la plus grande confiance en eux, je sais qu’ils sont capables de planter ces tirs » déclarait-il après la rencontre.

« Jordan a été fantastique ce soir. Globalement, sa saison a été fantastique » livrait un Steve Kerr aux anges en conférence de presse. « Il a bouché les trous durant les absences de Steph et Klay, quand ils étaient blessés. Il est sorti du banc, a coché toutes les cases, a fait tout ce qu’on lui demandait de faire. C’est super de la coacher, car il écoute et retient tout. Ce dernier mois, il a vraiment progressé, il est devenu bien plus efficace avec la balle dans ses mains. Il ne dribble pas plus qu’il ne le faut, sa prise de décisions est plus fluide. »

Le coach des Warriors dresse également un parallèle intéressant avec Tyler Herro, évoquant la similitude de leurs rôles, à savoir des créateurs, aussi bien pour eux que pour leurs coéquipiers, en sortie de banc d’une équipe du haut de tableau. « Je ne sais pas si les gens réalisent à quel point Tyler est un excellent passeur. Ils sont tous les deux des scoreurs naturels, mais peuvent aussi faire ces passes à une main, d’un côté à l’autre du terrain. […] Son parcours est similaire à celui de Tyler, dans le sens où Tyler a joué les playoffs dans la bulle avec un rôle prépondérant dès sa première saison, il a élevé son niveau de jeu. Je vois une trajectoire similaire avec Jordan chez nous. »

À l’image d’un Jordan Poole en mode record à la passe, les Warriors ont livré une partition impeccable en attaque : 52.6% de réussite aux tirs (51/97), et 39 passes décisives !

« On les a forcés [les Lakers] à prendre des décisions. On a réussi à les mettre dans une position inconfortable, en mettant à mal la plupart de leurs couvertures défensives » ajoutait Jordan Poole. « On a tellement de cordes à notre arc, quand on bouge la balle et que notre attaque trouve son rythme, cela nous rend très dangereux. »