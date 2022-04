A distance, Isaiah Thomas a pris Bones Hyland sous son aile

Mentor de LaMelo Ball à Charlotte, Isaiah Thomas a également un œil sur un autre jeune talent : Bones Hyland. Il y a quelques mois, le meneur de jeu s’est rapproché du rookie de Denver.

Tim Connelly, le président de la franchise de Denver, lui a demandé de le faire, et Thomas n’a pas eu de mal à contacter Hyland. « Il est unique et j’adore le voir jouer. Je suis un grand fan de son jeu », explique l’ancien All-Star de Boston pour le Denver Post.

Thomas glisse au joueur de 21 ans que, s’il a la moindre interrogation, il peut le joindre et Hyland attrape cette main tendue.

« La NBA et le sport professionnel, c’est en grande partie une question de fierté », constate le joueur de Charlotte. « Quand on n’a pas cette fierté, alors on peut prendre des informations de quiconque vous en donnera. Il est comme ça depuis qu’on se connait. Il pose des questions tout le temps et c’est important car les jeunes ont parfois peur de demander. Il m’écrit des textos au milieu de la nuit pour parler de basket. »



Quels conseils, prodigués par l’ancien des Lakers et des Nuggets, Bones Hyland peut-il conserver ?

« Il a toujours un état d’esprit de tueur et c’est quelque chose que j’ai dans mon jeu », explique-t-il, lui qui tourne à 14.4 points de moyenne depuis le mois de mars. « C’est ça qui fait de lui un joueur spécial : il faut se foutre des tirs ratés, des ballons perdus, des mauvais matches et il faut garder confiance », lui a expliqué Thomas. « Je lui écris des textos pour lui dire de garder son rythme, qui est excellent. Ce rythme me rappelle LaMelo Ball. Ça ne s’apprend pas. »

Maintenant que ses plus belles saisons sont derrière lui, Thomas, 33 ans passés, est désormais dans un rôle de mentor, d’ancien qui donne des ficelles aux jeunes générations.

« Je suis à fond là-dedans », assure-t-il. « L’amitié, la fraternité, le mentorat : je suis là pour les jeunes, pour ceux qui veulent des informations, qui veulent s’améliorer. Car j’ai connu ça moi aussi, à chercher des joueurs qui pouvaient m’aider pendant ma carrière NBA. »