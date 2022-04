Donovan Mitchell ignore-t-il Rudy Gobert en attaque ? La réponse de Quin Snyder

Habituellement, les conférences de presse d’avant-match durent 10 minutes. On cause de l’adversaire, des éventuels blessés, et de la forme des joueurs au sortir du « shootaround ». Mardi, Quin Snyder a doublé la durée, car il avait des choses à dire. Depuis une semaine, le Jazz n’est pas au mieux, entre des défaites humiliantes sur le terrain, et des joutes verbales plus ou moins directes entre les stars de l’équipe.

D’abord, il a défendu les qualités de son équipe dans le « money time ». Le Jazz s’est fait une spécialité de gâcher de grosses avances, dont deux dernièrement face aux Clippers et aux Warriors, et il a donné sa version des faits.

« Souvent, les gens utilisent les stats pour écrire un article, et c’est important de le faire de manière responsable » a-t-il prévenu. « Je pense qu’on est tous d’accord pour dire que c’est différent de mener de 10 points dans le premier quart-temps que de mener de 10 points dans le 4e quart-temps« .

Par match, Donovan Mitchell fait seulement deux passes à Rudy Gobert

En clair, il aimerait que la presse se concentre uniquement sur les rencontres où le Jazz menait de 10 points et plus dans le 4e quart-temps, et le bilan est alors de 3 victoires pour 4 défaites. Selon le Salt Lake Tribune, si on s’intéresse aux avances de 10 points et plus sur l’ensemble du match, le bilan est de 3 victoires pour 12 défaites…

Mais Quin Snyder aimerait aussi qu’on tienne compte du fait que le Jazz menait de 10 points et plus, et que c’est le signe que l’équipe jouait bien. « On peut observer ça et se dire, on a perdu notre avance, mais sur sept matches, on est aussi revenus au score trois fois, et ça signifie qu’on est une équipe qui s’accroche. Cela veut aussi dire qu’on jouait très bien car on menait de plus de 10 points dans le 4e quart-temps. La plupart du temps, je préfère de mener de plus de 10 points, que de moins de 10 points. »

Ensuite, autre sujet qui l’agace, l’idée que Donovan Mitchell la joue perso, et qu’il ignore Rudy Gobert en attaque. Cette semaine, une stat est sortie, et elle fait mal : Donovan Mitchell fait en moyenne deux passes par match à Rudy Gobert. On ne parle pas de passes décisives, mais de passes tout court… Ceux qui critiquent Donovan Mitchell ont d’ailleurs sorti, à titre de comparaison, les stats de Trae Young pour Clint Capela.

« Trae Young et Capela, c’est la comparaison choisie ? OK, on sait donc que sur 3 442 possessions, Young a fait 472 passes pour Capela. Pour Donovan Mitchell, on a 1 600 possessions et 150 passes pour Rudy. Grosso modo, c’est la même proportion, c’est exact, non ? »

Quin Snyder essaie de calmer les critiques

Là encore, le quotidien prend Quin Snyder au mot, et Trae Young effectue 14% de ses passes pour Capela, alors que Donovan Mitchell fait 9% de ses passes pour Rudy Gobert. Mais… c’est beaucoup moins que ça car le site Cleaning the Glass dénombre 2 351 possessions où Donovan Mitchell et Rudy Gobert étaient ensemble sur le terrain.

Selon le responsable de la communication du Jazz, Quin Snyder n’avait tenu compte que des possessions où Mike Conley était aussi sur le terrain avec eux.

Au-delà des stats avancées, qu’il n’a pas très bien choisies, Quin Snyder veut défendre son arrière. « N’essayons pas de créer des embrouilles entre certains de ces joueurs, et surtout en utilisant des stats. Nous devrions être plus responsables que cela. Nous ne jouons pas super bien tout le temps. Nous voulons mieux joueur. Mais on n’y arrivera pas en essayant de dire qu’un joueur ne fait pas de passes à un autre. »

Pour lui, l’idée que Donovan Mitchell snobe Rudy Gobert en attaque n’a pas de sens.

« L’idée que Donovan ne calcule pas Rudy quand il est bien placé sous le cercle… » soupire Quin Snyder sans finir sa phrase. « On en arrive à un point où quand Donovan répond à des questions sur le sujet, on en déduit ici qu’il ne lui fait pas de passes et qu’il y a un problème entre les deux… Personnellement, je ne vois pas du tout ça. »