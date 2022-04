Avant de penser à la free agency, Miles Bridges veut ramener les Hornets en playoffs

Miles Bridges n’a pas misé sur la sécurité lors de la dernière intersaison en déclinant une proposition de prolongation à hauteur de 60 millions de dollars sur quatre ans. Force est de constater que l’ailier des Hornets a vu juste puisqu’il pourrait prétendre à bien plus à l’issue de l’exercice 2021/22 durant lequel il a considérablement progressé dans de nombreux secteurs de jeu.

L’ancien pensionnaire de Michigan State a clairement franchi un cap cette saison, avec un départ canon et plus de régularité sur tous les points, même si son tir extérieur manque encore un poil de constance.

« Je pense qu’il maîtrise mieux le jeu, plus qu’autre chose », a expliqué son coach, James Borrego. « Pour les jeunes joueurs, ça peut parfois aller trop vite. Ils se retrouvent secoués à certains moments. Mais sa capacité à prendre de bonnes décisions s’est vraiment améliorée au cours des deux dernières années. Il mérite beaucoup de crédit. Il étudie le jeu. Il comprend son rôle. Il joue avec beaucoup de confiance. Je pourrais aussi parler de son leadership. Il nous guide de différentes manières, et notamment par son leadership vocal. Il nous aide à gagner des matchs ».

Les playoffs dans le viseur

Même s’il peut-être satisfait de ses performances sur le plan individuel, la bonne saison de Miles Bridges ne sera validée que par une qualification en playoffs pour les Hornets. Un nouvel échec en « play-in » comme la saison passée représenterait en effet un revers, et c’est pourquoi l’ailier ne pense qu’à ce sprint final.

« Tout le monde est concentré. Tout le monde veut faire les playoffs. Nous avons des gars qui sont allés en playoffs qui veulent vraiment y retourner et nous en avons aussi qui n’y ont jamais été qui veulent vraiment les faire. Donc tout le monde est vraiment concentré sur ce qu’il nous reste à accomplir », a-t-il déclaré.

Miles Bridges aura ensuite tout le temps pour penser à l’intersaison qu’il abordera en tant que free agent protégé et durant laquelle il pourrait parapher un très gros chèque. Mais pour l’instant, l’intéressé assure ne pas y prêter une seconde d’attention.

« Je suis clairement enthousiaste. Tous ceux qui rêvent d’aller en NBA rêvent d’être des scoreurs à 20 ou 30 points par match. Le fait de grandir et de regarder tous les gars qui ont fait ça avant, c’est vraiment une chance pour moi. Je veux juste continuer à m’améliorer. Je remercie mes coéquipiers et mes entraîneurs parce qu’ils me poussent et m’ont donné la confiance nécessaire pour être qui je suis maintenant », a-t-il ajouté. « C’est facile pour moi de ne pas penser à la free agency. La NBA, ce n’est jamais vraiment une question d’argent. J’aime jouer au basket. J’aime vraiment ça Même si je n’étais pas payé, je continuerais à jouer au basket. Ça a donc été facile pour moi de mettre ça de côté, de me concentrer sur la saison et sur la tâche que nous accomplissons en ce moment. Je veux juste continuer à aller de l’avant ».

LaMelo Ball, le partenaire idéal pour progresser

Pour lui, la situation est idéale puisque si une franchise se présente avec une grosse proposition durant l’intersaison, Charlotte sera dans l’obligation de lui offrir la même somme sous peine de le voir partir.

Une façon de mettre la pression sur les Hornets, pour qui il serait évidemment ravi de poursuivre l’aventure, avec notamment la perspective de continuer à évoluer aux côtés de LaMelo Ball.

« Oui, c’est génial de jouer avec Melo. Depuis qu’il est là, il a amélioré notre identité et nous sommes une équipe qui gagne. J’adore donc jouer à côté de Melo. C’est le genre de coéquipier qui rend tout le monde meilleur. Son énergie sur le terrain est contagieuse et elle aide tout le monde. Je suis donc heureux de jouer avec Melo. Si j’en avais la possbilité, j’adorerais jouer avec lui pour le restant de ma carrière », a-t-il conclu.