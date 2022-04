Gregg Popovich voit du Tim Duncan en Dejounte Murray

« Il a une tâche difficile. Il est jeune, mais il a beaucoup de gars encore plus jeunes autour de lui. Ils sont en train d’apprendre la discipline et ce que c’est que de jouer dans la cour des grands soir après soir, l’aspect physique, ce genre de choses. Et à travers tous ces hauts et ces bas, il les a soutenus ».

Dans l’effectif sans superstar construit par les Spurs, Dejounte Murray s’est affirmé comme le leader de cette nouvelle génération puisqu’il en est le meilleur marqueur, le meilleur passeur, mais aussi le meilleur intercepteur et le deuxième rebondeur ! Devenu All-Star, ce nouveau spécialiste du « triple-double » a non seulement brillé ballon en main, mais a aussi assuré son rôle naissant de leader auprès de ses jeunes coéquipiers.

Le soutien unanime de ses coéquipiers

C’est ainsi qu’on l’a récemment vu reprendre Devin Vassell ou Keldon Johnson lors de quelques moments d’égarement, mais avec une attitude bienveillante et la volonté de les aider à progresser, le tout avec un calme olympien. Une façon de faire qui rappelle à coach Pop’ celle d’un certain Tim Duncan…

« Il fait son travail de façon constante, il est patient avec eux, un peu comme Timmy était patient avec les gars que nous ajoutions chaque année. Il mérite beaucoup de crédit pour ça », a ajouté Gregg Popovich.

Même son de cloche de la part de ses coéquipiers qui ont grandi à ses côtés cette saison et se retrouvent sur le point de décrocher une qualification en « play-in », ce qui constituerait un bel accomplissement pour cette équipe.

« Il a une bonne façon de se connecter à nous, les jeunes, et de délivrer le message comme il faut pour nous motiver », a par exemple confié Keldon Johnson. « C’est un leader extraordinaire. Je n’ai pas eu la chance de jouer avec Tim Duncan, un des meilleurs joueurs de tous les temps, mais Dejounte est très patient. C’est comme un vrai grand frère sur et en dehors du terrain. Il a toujours été mon mentor, me disant ce qui est bien et ce qui est mal et ne me laissant jamais m’écarter du droit chemin. Il est toujours là pour un appel, un texto, une discussion. Je sais qu’il veut toujours le meilleur pour moi et pour tous nos coéquipiers ».

Un rôle qui lui tient à cœur

Même Josh Richardson, de trois ans son aîné, a reconnu ses qualités de leader. Il faut dire qu’à seulement 25 ans, Dejounte Murray a déjà vécu pas mal de choses, en accompagnant la sortie du « Big Three » des Spurs aux côtés de Tony Parker et Manu Ginobili, mais aussi en étant confronté à une déchirure d’un ligament du genou en 2018/19.

Autant d’épreuves qui lui ont permis de comprendre que la réussite personnelle ne s’opère qu’à travers l’épanouissement du collectif.

« Je veux leur partager mon expérience, étape par étape, que ce soit le bon ou le mauvais, juste ces montagnes russes, faites de hauts et de bas. Je veux les voir réussir, car s’ils réussissent, c’est toute l’équipe qui réussit », a-t-il lancé. « Pour moi, ce n’est pas difficile. J’aime le jeu. J’aime mon travail. Ce n’est pas une question d’argent. Je le fais parce que j’aime vraiment. Je suis frustré et en colère quand mon équipe perd, et j’essaie de trouver des moyens de m’améliorer moi-même et d’aider aussi l’équipe. Je regarde beaucoup de vidéo sur le basket. Je vais m’y tenir. Je vais continuer à progresser et à apprendre ».

La très probable nouvelle expérience des « play-in » sera peut-être une étape de plus dans le développement de son leadership, une base essentielle pour le développement à long terme de San Antonio.