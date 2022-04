Saison sans doute terminée pour Julius Randle

La saison noire de Julius Randle est sans doute finie. Alors que les Knicks ne sont plus en course pour le « play-in », l’ailier fort ne jouera pas face aux Cavs, à 19h00, et Tom Thibodeau a expliqué qu’il serait aussi « très probablement absent » pour les quatre derniers matchs de l’équipe (Orlando, Brooklyn, Washington et Toronto).

Diminué par une blessure au quadriceps depuis quelques semaines, il va donc désormais pouvoir se reposer.

Reste désormais à voir de quoi son avenir sera fait car après une campagne 2020/21 exceptionnelle, couronnée par une sélection au All-Star Game, un trophée de MIP et une place dans la All-NBA Second Team, Julius Randle a beaucoup déçu cette saison, à la fois dans le jeu, l’efficacité mais également dans l’attitude.

En guerre plus ou moins ouverte avec les fans de New York, refusant de parler avec la presse quand ça allait mal, on lui prête ainsi des envies d’ailleurs, qu’il a toutefois toujours démenties.

Il faut dire qu’il avait prolongé jusqu’en 2026 l’été dernier, moyennant 117 millions de dollars sur quatre ans.