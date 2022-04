Dans ce qui était peut-être le match le plus important de leur saison, alors que LeBron James et Anthony Davis étaient de retour, et qu’ils menaient encore de cinq points (104-99) à cinq minutes de la fin, les Lakers se sont pourtant écroulés face aux Pelicans dans le « money-time ».

« Le tableau final, c’est que nous devions absolument gagner et que nous n’avons pas fait le travail », résumait LeBron James après cette nouvelle défaite, la cinquième consécutive. « Nous avons eu d’excellentes occasions tout au long de la soirée, mais nous n’avons pas réussi assez d’actions en fin de match. Voilà le bilan. »

Dans ces cinq dernières minutes, Anthony Davis a ainsi raté ses trois tirs et ses deux lancers francs, Russell Westbrook a raté deux layups avant de sortir pour six fautes, quand LeBron James ratait lui ses trois tirs de la période, faisant même un « airball » sur son dernier 3-points qui a ravi Brandon Ingram…

« On a l’impression de ne jamais pouvoir souffler », reprenait LeBron James. « Peu importe ce qui se passe sur le terrain, on a l’impression que la balle va toujours dans l’autre sens. La balle ne rebondit jamais pour nous. Pareil pour les coups de sifflet. Un malheur n’arrive jamais seul. C’est juste le résumé de ce qu’il s’est passé cette saison. »

0,8% de chances de disputer les playoffs

Les circonstances n’ont certes pas aidé Los Angeles cette année, mais les carences dans le jeu sont également criantes. Et désormais, il faut courir après les Spurs, en gagnant deux matchs de plus qu’eux, sur les cinq derniers…

« Je ne regarde pas San Antonio. Je veux dire, évidemment, on va apprendre leurs résultats. Mais nous allons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et c’est de gagner le prochain match », a pourtant assuré Frank Vogel, alors qu’Anthony Davis expliquait que l’état d’esprit des Lakers était de « gagner les cinq derniers matchs ».

« Tant qu’il n’est pas dit que nous sommes éliminés, nous ne le sommes pas, » concluait LeBron James. « À ce moment-là, nous saurons quel est notre destin, mais pour l’instant, nous ne le savons pas. »

En effet, mais selon les projections en temps réel de FiveThirtyEight, les chances de Los Angeles de disputer les playoffs sont désormais de… 0,8% !