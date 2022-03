Séance de musculation pour les Suns… juste après leur victoire face aux Warriors

Sur les images, on voit un Deandre Ayton en train de gigoter, très relax, tandis que Jae Crowder et Bismack Biyombo, beaucoup plus sérieusement, démarrent une série de fontes avec poids. La scène s’est déroulée dans la foulée de la victoire des Suns sur le parquet des Warriors, cette nuit, juste avant leur retour au vestiaire.

« Les gars sont des pros, les gars sont des pros », répète Chris Paul en guise de commentaire. « Ils ont leurs routines, certains s’entraînent après le match ou avant, et ainsi de suite. Ce n’est pas comme si on était la seule équipe de la ligue à faire ça. Il se passe toujours des choses. Vous avez juste eu la chance de le voir. »

Il est vrai qu’il n’est pas rare de voir des joueurs s’imposer une session de tirs à la sortie d’une rencontre, marquée par exemple par de la maladresse. Mais ce genre d’images, venant de la meilleure équipe de la ligue, à la sortie d’une grosse affiche face aux Warriors, marquent les esprits.

« On sait ce pour quoi on bosse. La musculation et le conditionnement physique sont une grande partie de ce travail. Au fil de mes années en NBA et de mon apprentissage, avec de bons vétérans autour de moi, j’ai réalisé l’importance de la salle de musculation. C’est notre job en tant que leaders de s’assurer que tout le monde ne fait pas seulement le travail sur le terrain, mais qu’il s’assure que son organisme soit prêt à répondre », juge Devin Booker, aperçu sur une barre de traction.

Leur coach, Monty Williams, n’y voit que l’illustration d’une équipe bosseuse, qui ne rechigne pas à l’effort. « Même si les études montrent que soulever des poids après un match aide à récupérer, je pense qu’ils aiment vraiment travailler ensemble, ils ont vu les fruits de ce travail », juge le technicien. « C’est ce que nous sommes depuis le départ. On ne peut pas gagner 62 matchs par hasard, il faut aller les chercher. Ces gars courent après quelque chose et appréhendent la chose de façon contagieuse, mais c’est aussi notre marque de fabrique. »

Une éthique de travail qui ne demande qu’à être récompensée en juin prochain.