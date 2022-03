Les Grizzlies savourent leur saison régulière historique

Memphis enchaîne les belles soirées malgré l’absence de Ja Morant. Même s’ils sont passés tout près de la désillusion sur le parquet des Spurs cette nuit, à un lay-up raté de Keldon Johnson, les troupes de Taylor Jenkins ont ainsi pu fêter leur 10e victoire en 11 matchs en assurant la deuxième place à l’Ouest en plus d’avoir sécurisé le premier titre de champion de la division Southwest de l’histoire de la franchise !

« C’est clairement une grande étape », a reconnu Taylor Jenkins, également ravi d’avoir battu son premier mentor, Gregg Popovich. « Comme je l’ai dit au groupe, c’est un accomplissement spécial pour un groupe spécial, mais nous avons encore du travail à faire ».

Le meilleur bilan de l’histoire de la franchise en ligne de mire

Après avoir dominé des équipes comme Brooklyn, Milwaukee ou Golden State très récemment, les Grizzlies ont cette fois dû se battre jusqu’à la dernière seconde. Mais encore une fois, ils sont sortis vainqueurs.

« C’est une victoire à l’arraché », a lancé Tyus Jones, le héros du soir avec ses 25 points. « Ce sont des succès qui nous rappellent qu’on ne sera pas toujours tout beaux dans la victoire. Les tirs ne vont pas tout le temps tomber, et on ne gagnera pas de 20 points à chaque fois. Parfois, il faudra se battre comme ça pour remporter un match sur le fil, que ce soit par l’attaque ou la défense. On a besoin de ce genre de matchs dans le sprint final ».

Les Grizzlies peuvent aborder le sprint final avec le plein de confiance alors que Ja Morant devrait encore en avoir pour une petite semaine avant de retrouver les parquets.

Pour l’heure, les joueurs peuvent savourer leur belle soirée (et leur 54e victoire de la saison) avant de retourner au boulot, peut-être avec en ligne de mire le meilleur bilan de l’histoire de la franchise, fixé à 56 victoires en 2012/13. Cette année-là, Memphis avait atteint la finale de conférence en playoffs.

« C’est clairement un accomplissement que nous voulons célébrer en tant qu’équipe, en tant que franchise, en tant qu’organisation », a ajouté Tyus Jones. « C’est quelque chose que nous voulions atteindre cette année, ça faisait partie des quelques objectifs que nous avions. Et d’être en mesure de le cocher enfin sur notre liste, c’est quelque chose qu’on va apprécier à sa juste valeur ».