Joel Embiid : « Je suis extrêmement heureux que les pivots soient au sommet »

Deuxième des votes pour le MVP en 2021, est-ce que Joel Embiid fera mieux cette saison ? Face à lui, Nikola Jokic, le MVP en titre. Pendant longtemps, on a cru que le pivot des Sixers avait de l’avance sur le scrutin 2021/22, mais le dernier sondage d’ESPN a complètement renversé la situation. Mais tant que c’est un pivot, Embiid est heureux.

« Je suis un grand fan [de Jokic]. Je suis extrêmement heureux que les pivots soient au sommet quand on parle des meilleurs joueurs de la NBA » répond Embiid dans un long portrait signé Sports Illustrated, avant d’évoquer ses progrès personnels. « J’étais juste un joueur qui jouait poste haut, et c’était facile de défendre sur moi. »

Une saison de défis

Il a demandé à son coach personnel, Drew Hanlen, de lui faire des compilations de joueurs comme Michael Jordan, Kobe Bryant, Dirk Nowitzki et Kevin Durant. L’objectif était de décortiquer leur jeu, et de voir ce que Embiid pouvait ajouter à son jeu. Ils ont aussi analysé les stats de tous les MVP des Finals pour voir ce qui fait la différence.

« Drew m’a demandé : « Peux-tu porter une équipe ? Est-ce que tu es capable de faire le nécessaire pour faire en sorte que ton équipe gagne ? » raconte Embiid. « Evidemment, je ne peux rien faire tout seul, mais je voulais voir ce que j’étais capable de faire. »

A l’arrivée, Embiid est parvenu à maintenir les Sixers proche du sommet alors même que Ben Simmons n’était pas là. Il évoque le « divorce » avec son coéquipier. On apprend qu’ils ne se parlent plus, et à propos de la brouille, il rappelle qu’il n’a jamais insulté qui que ce soit. Il évoque aussi le décès de son petit frère en 2014. A l’époque, il envisage sérieusement de rentrer au Cameroun, et de changer de vie.

« Je ne m’arrêterai pas tant je n’aurai gagné pas un titre pour cette ville »

« Je traversais une mauvaise passe, et c’est à ce moment-là que toutes les histoires sont sorties, et c’était tous les jours. ‘Oh, Joel, il ne veut pas s’entraîner. C’est un raté. Il ne jouera jamais. » Il y avait toutes ces mauvaises choses. Et puis vous ajoutez ce décès. Les gens ne comprennent pas le côté humain de tout ça. Mais je ne m’en plains jamais. Nous gagnons beaucoup d’argent. [Les critiques] viennent avec ».

Huit ans plus tard, Embiid est devenu papa, et il a décroché une énorme prolongation de contrat. Il sait qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde. Il sait aussi que les Sixers font chaque année partie des candidats au titre. Sans le tir miracle de Kawhi Leonard, peut-être qu’ils seraient allés au bout en 2019… En tout cas, il ne baissera pas les bras. Il en fait la promesse : « Je ne m’arrêterai pas tant je n’aurai gagné pas un titre pour cette ville« .

D’autres ont dit ça avant lui…