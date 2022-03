Rudy Gobert perd une doublure

Le Jazz devrait filer en playoffs avec seulement deux pivots. Udoka Azubuike vient en effet d’être opéré pour réparer plusieurs ligaments de la cheville et du pied droit afin de stabiliser une articulation. Opération synonyme d’indisponibilité pour le restant de la saison.

Le 27e choix de la Draft 2020, utilisé comme troisième option derrière Rudy Gobert et Hassan Whiteside, n’aura fait que 32 apparitions pour ses deux premières saisons avec le Jazz. Cette année, il a toutefois profité de l’absence du Français pour récupérer des minutes et se montrer.

Début février, sur une séquence de six matches (dont cinq titularisations) et autant de victoires, il a tourné à près de 10 points et 8 rebonds de moyenne 20 minutes de jeu. Avec ses soucis de cheville, le natif du Nigeria n’a plus rejoué depuis le 9 mars.

Rudy Gobert n’aura que Hassan Whiteside comme remplaçant en playoffs, alors que celui-ci vient de manquer un match en raison d’une gêne au pied.