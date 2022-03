March Madness | Caleb Love sauve North Carolina

Affiche de prestige, la rencontre entre UCLA et North Carolina a tenu toutes ses promesses, et tout s’est joué dans les deux dernières minutes. Les Bruins sont devant grâce à Tyger Campbell (64-61), et en face, un joueur crève l’écran : Caleb Love. Il vient d’inscrire 12 points de suite, et sans surprise, il prend le 3-points pour égaliser. Il le loupe, mais Armando Bacot s’arrache et sauve le ballon qui partait en touche. Le ballon revient à Love qui prend un 3-points après un step-back, et il met dedans pour égaliser (64-64).

Le duo Love-Bacot va écoeurer UCLA dans ce « crunch time ». Au rebond, tous les ballons passent par Bacot, et c’est encore lui qui trouve Love pour un nouveau 3-points à 45°. Côté Bruins, Jaime Jaquez Jr se loupe, et la défense décide de faire tourner le chrono plutôt que d’envoyer les Tar Heels sur la ligne des lancers. Le problème, c’est que les efforts défensifs sont gâchés par des oublis au rebond, et c’est Bacot, encore lui, qui inscrit la claquette décisive (69-64). UCLA ne s’en remettra pas, et North Carolina s’impose 73-66 pour décrocher son billet pour le Elite 8 avec 30 points de Love !

Au prochain tour, les Tar Heels défieront le Cendrillon Saint Peter’s. En cas de victoire, North Carolina pourrait défier Duke au Final Four, si les joueurs de Mike Krzyzewski se défont d’Arkansas. Cela fait beaucoup de « si » mais tous les Etats-Unis rêvent d’une demi-finale Duke – North Carolina pour cette tournée d’adieux de Coach K.

– ESPN Player va diffuser les 67 rencontres de la March Madness, Final Four et Finals compris

– Branchez-vous sur ESPN Player pour suivre toute la March Madness du 15 mars au 4 avril grâce à ce lien https://bit.ly/ESPNBasketUSA

– ESPN Player est disponible uniquement en anglais

– Les modalités s’appliquent