Les Lakers joueront une partie de leur saison à New Orleans

S’ils peuvent se réjouir d’avoir été compétitifs face aux Sixers sans LeBron James, les Lakers ont encore perdu. Si on jette un œil au classement de la conférence Ouest, ce revers se traduit par un rapprochement des Pelicans.

Los Angeles est ainsi 9e avec 31 victoires et 42 défaites, New Orleans 10e avec 30 succès et 42 revers. Il n’y a donc que 0.5 victoire d’écart entre les deux franchises. Sans oublier les Spurs qui détiennent de leur côté la 11e place et sont à 29-44. Eux aussi peuvent encore croire à une place en « play-in ».

Et comme le calendrier fait bien les choses, les Lakers et les Pelicans s’affrontent ce dimanche soir. « Ce sera une rencontre à l’atmosphère de playoffs », prévient Russell Westbrook pour ESPN. « C’est clair qu’on doit gagner ce match. C’est plus que nécessaire pour ce groupe. »

Les Californiens partiront avec un avantage certain car ils ne rejoueront pas d’ici dimanche soir. Ils auront donc trois jours de repos (et même six pour LeBron James, qui n’a plus joué depuis lundi) alors que les Pelicans devront affronter les Bulls et les Spurs, là aussi un match important, d’ici là.

Un tournant dans la saison

Néanmoins, si les Pelicans gagnent au moins un match sur deux, ils seront alors devant les Lakers dimanche soir et la pression sera évidemment encore davantage sur les épaules des champions 2020.

Une victoire californienne dimanche et la route pour le « play-in » serait déjà un peu plus dégagée. Une défaite et la saison des Lakers, déjà mal embarquée depuis un moment, pourrait être en grand danger…

« Je ne vais pas abandonner. Jamais », annonce Dwight Howard. « Je ne pense pas que l’un d’entre nous estime que la saison est terminée. On va faire notre maximum. Ce n’est pas la saison qu’on souhaitait tous vivre, ça nous a pris beaucoup de temps pour être ensemble, mais il faut rester positif, continuer de se battre. »

C’est également le discours de Frank Vogel, qui insiste sur les récentes victoires à Toronto et Cleveland et sur ce bon match face à Philadelphie pour garder espoir.

« On progresse », estime le coach. « On construit de bonnes habitudes, qui vont nous permettre de gagner en playoffs. On va continuer de grandir. On a perdu ce match certes, on est déçu, mais sans James ni Anthony Davis, ce groupe a montré qu’on en avait encore sous le capot. »