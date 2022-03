Draft 2022 | Le fils de Ron Harper veut rejoindre la NBA

Plus de vingt ans après la retraite de son père, Ron Harper Jr. prend lui aussi la direction de la NBA. L’ailier a officialisé dans la journée son inscription à la Draft, après la fin de sa carrière universitaire la semaine dernière, lors de la défaite de Rutgers face à Notre Dame au « First Four » du tournoi NCAA.

« Je suis prêt à passer à la suite, et à me mettre dans les meilleures dispositions possibles pour être drafté. Je me lance à fond dans cette aventure » déclarait le fils de l’ancien joueur des Bulls et des Lakers.

En quatre saisons à Rutgers, le natif du New Jersey aura débuté 108 matches sur 121 joués. Il termine ainsi son cursus avec des moyennes de 12.1 points à 43.9% aux tirs, 5.1 rebonds et 1.4 passe décisive, dont une ultime saison à 15.8 points à 39.8% derrière l’arc. Dans son sillage, les Scarlet Knights se sont qualifiés pour le tournoi NCAA durant deux années consécutives (2021, 2022), une première depuis 1976.

Ignoré par les plus gros programmes universitaires à sa sortie du lycée, Ron Harper Jr. a construit sa propre histoire à Rutgers, où il est devenu un des joueurs les plus emblématiques de l’histoire du programme.

« Ces dernières années ont été incroyables. Personne ne pensait que j’irais aussi loin, que j’accomplirais ce que j’ai accompli. Quand je suis venu faire ma visite sur le campus il y a quelques années, Coach Pikielle m’avait dit qu’il voulait ramener une culture de la gagne à Rutgers, et qu’il voulait ramener le programme au tournoi NCAA. On l’a fait. […] Ça a été une sacrée aventure, avec tous mes coéquipiers, le staff et les fans. On a transformé la Jersey Mike’s Arena en une salle hostile pour les adversaires. Ce n’était pas comme ça avant que j’arrive. C’est assez fou de voir tout le chemin parcouru. Ça n’a pas été facile, rien ne m’a été donné. »

Attendu actuellement au deuxième tour de la Draft, l’ailier s’imagine facilement dans un rôle de « 3&D » à l’échelon professionnel. « Il y a davantage d’espace en NBA, les règles en défense sont différentes. Cette année, j’ai pris beaucoup de tirs à 3-points contestés. Ces tirs seront ouverts en NBA. »

Son match à 30 points, avec le « game winner » en prime, face à Purdue cette saison