Erik Spoelstra défend le choix de garder Duncan Robinson comme titulaire

« Combien d’erreurs ai-je faites au début de ma carrière ? Je me souviens avoir dit une fois à Mike Miller, après quelques tirs ratés : « Mets le prochain ! ». C’est juste la pire chose que l’on puisse dire à un shooteur. Je l’ai compris. Comme un jeune coach, un shooteur fait aussi des erreurs et en tire les leçons ».

Les shooteurs marchent à la confiance, Erik Spoelstra a donc appris avec le temps à ne pas la malmener, quelles que soient les circonstances. Celles-ci ont été parfois très dures pour Duncan Robinson, notamment en début de saison, lorsqu’il galérait en dessous des 35% de réussite. Un véritable affront pour un tel sniper.

Le coach du Heat n’a pour autant jamais pensé à modifier l’équilibre de son cinq majeur, alors qu’il aurait très bien pu faire glisser un Max Strus ou un Tyler Herro en titulaire. Erik Spoelstra n’en est jamais arrivé là, même au plus fort de la tempête. Le voilà récompensé aujourd’hui, alors que Duncan Robinson culmine à nouveau au-delà des 43% d’adresse derrière l’arc depuis début mars, et que Miami conserve sa 1ère place de la conférence Est.

Un équilibre à préserver en attaque

L’occasion de rappeler que l’important pour lui n’est pas uniquement qu’il mette ses tirs mais tout simplement qu’il continue de les prendre pour générer de l’alternance et de l’espace en attaque.

La seule présence de Duncan Robinson attire l’attention de la défense, et du même coup, crée de la liberté pour ses coéquipiers. Même constat avec ses coupes et ses déplacements en général.

« C’est la chose la plus importante. Beaucoup de gens s’embrouillent avec ça, que le ballon rentre ou pas. Tous les meilleurs shooteurs de la ligue passent par des périodes pendant la saison où parfois le ballon ne rentre pas, alors qu’on a bossé, qu’on a obtenu de bonnes positions et qu’on est en rythme. Mais vous devez persévérer », a-t-il souligné. « Ça nous aurait vraiment fait du mal s’il avait commencé à refuser ses tirs, et nous aurions eu beaucoup plus de discussions difficiles. Mais il ne l’a pas fait ».

Erik Spoelstra a eu raison sur toute la ligne puisque malgré les pérégrinations de son shooteur, Miami a trouvé les solutions en attaque pour compenser et file droit vers la première place de la conférence Est.

« Il a juste fallu maintenir le cap et comprendre que les ratés en font partie. Mais peu importe quand il était maladroit, notre attaque globale a toujours été excellente quand il était sur le terrain. Plus vous avez d’expérience, plus vous voyez de choses, plus vous voyez comment ces tendances, bonnes ou mauvaises, ne durent pas éternellement. Et vous devez juste rester fidèle à vos principes et y rester fidèle, quel que soit le résultat ».