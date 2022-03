Les Cavaliers résistent aux 40 points de Jerami Grant

Les Pistons ont longtemps fait souffrir les Cavaliers au Rocket Mortgage FieldHouse, portés par l’énorme adresse de Jerami Grant en première mi-temps (40 points à 7/9 de loin au final), bien cherché par Cade Cunningham (15 points, 10 passes) mais Cleveland a finalement réussi à reprendre le contrôle de la partie en 3e quart-temps.

Pour ça, la troupe de JB Bickerstaff s’est appuyée sur le duo Kevin Love – Cedi Osman en sortie de banc. L’ancien All-Star enchaînait les 3-points comme des perles, au coeur d’un 14-1 qui a remis les Cavs en tête.

Menés de 12 points, les Cavaliers ont encore fait exploser leur salle, bouillante lors de ce « run ». Mais tout restait encore à faire pour Cleveland, Cade Cunningham continuant ainsi de trouver ses coéquipiers dans le dernier quart-temps pour rester dans les parages et espérer un hold-up. Mais les jeunes Cavs ont tenu le choc (113-109).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jerami Grant, la main chaude. Son shoot fluctuant ne lui permet pas d’être constant dans son rôle de catch-and-shooteur mais il était cette nuit en confiance, avec un 6/7 de loin en première mi-temps qui a mis Detroit en tête et longtemps fait douter Cleveland. Cade Cunningham l’a logiquement beaucoup cherché.

– Le duo Love/Osman en détonateur. Detroit menait donc de 12 points (80-68) dans le troisième quart-temps, et Cleveland a trouvé des solutions sur son banc. C’est d’abord Kevin Love qui a totalement relancé son équipe avec plusieurs 3-points, avant que Cedi Osman ne continue le chantier dans le quatrième quart-temps.

– Les jeunes Cavs assurent dans le final. Ensuite, c’est la jeune garde de l’Ohio qui a gardé ses nerfs pour résister au comeback tenté par Detroit. Darius Garland a attaqué Isaiah Stewart en un-contre-un pour aller marquer ou créer des décalages, Lauri Markkanen, pourtant pas dans un grand soir, a rentré un tir décisif et Evan Mobley a encore montré ce qui le rendait spécial, avec notamment cette action où il marque sur Isaiah Stewart avant carrément d’arracher le ballon à Jerami Grant sur le repli défensif…

TOPS/FLOPS

✅ Kevin Love/Cedi Osman. Comme l’a dit Evan Mobley, les Cavaliers étaient assez fatigués et c’est le duo de remplaçants qui a remis Cleveland sur les rails avec 14 points et 10 rebonds pour Kevin Love ainsi que 16 points, 5 rebonds et le meilleur +/- du match (+13) pour Cedi Osman.

✅ Jerami Grant. On préfère toujours le voir en mouvement ou vers le cercle, que dans un pur rôle de catch-and-shooteur, mais quand il est aussi chaud, difficile de lui demander de faire autre chose. Il termine ainsi le match avec 40 points à 13/22, dont 7/9 de loin. Il en était à 27 points à la mi-temps.

✅ Lamar Stevens. Darius Garland et Evan Mobley ont encore fait le travail mais Lamar Stevens (15 points) a marqué le début de match de son équipe par son activité, alors que son équipe tirait la langue.

⛔ Marvin Bagley III. C’est le genre de match qui rappelle pourquoi l’ailier fort n’a jamais eu sa chance à Sacramento. Entre ses pertes de balle, ses tirs ratés et ses mauvaises lectures défensives, il a été un poids lors de ses passages sur le terrain, et son +/- de -22 en seulement 14 minutes fait très mal.

UNE SAISON DANS LE VERT POUR CLEVELAND

En décrochant leur 41 victoire de la saison, les Cavaliers sont assurés de finir avec un bilan à l’équilibre. Ça ne leur était pas arrivé depuis le départ de LeBron James, à l’été 2018.

LA SUITE

Cleveland (41-30) : les Cavaliers reçoivent les Lakers, mardi soir

Detroit (19-52) : les Pistons accueillent les Blazers, également mardi soir