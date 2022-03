Les Raptors n’en finissent plus de surprendre

Une fois de plus, les Raptors ont montré leur force de caractère. Au sortir d’une année très compliquée par son exil en Floride en raison de la crise sanitaire, la franchise canadienne repartait sans véritable objectif si ce n’est celui de figurer au mieux dans une conférence Est toujours plus relevée.

A nouveau privé de leurs supporters en cours de campagne, les hommes de Nick Nurse ont également subi leur lot de blessures et ont repris après le All-Star Weekend avec deux sorties catastrophiques à Charlotte (-32) puis Atlanta (-27), remettant en question leurs chances d’accrocher la 6e place synonyme de qualification directe en playoffs.

Une série historique

Et puis Toronto s’est relevé, et de quelle manière, en profitant de son dernier « road trip » pour retrouver ses valeurs combatives et collectives. Avec un arrêt à Los Angeles pour battre les Lakers puis les Clippers, les Raptors ont ainsi aligné cinq victoires de suite à l’extérieur, une première dans l’histoire de la franchise !

« On en revient à l’identité et la concentration de chacune des joueurs », a rappelé Fred VanVleet, capitaine à bord. « Ça témoigne de notre cohésion, notre rythme et notre compréhension du jeu et du fait que même si certains gars sont dans un bon jour ou pas, on semble toujours faire preuve d’honnêteté. Il y a aussi de la franchise, la communication est toujours au centre et ça aide beaucoup. Il se passe beaucoup de choses dans un match et tout au long de la saison et il faut savoir garder son sang-froid tout au long de la saison ».

C’est effectivement ce qui ressort de cette série de victoires loin de leurs bases : les Raptors font preuve d’un engagement permanent avec de l’agressivité et un collectif dans lequel la confiance règne et tire toute l’équipe vers le haut. On retiendra notamment cette entame de match ahurissante au Staples Center face à des Lakers dépassés.

« On veut juste se battre tous les soirs, peu importe ce qui se passe, si les cotes sont contre nous, ou quoi que ce soit d’autre », a confirmé Pascal Siakam. « Qu’il y ait un joueur ou deux à terre, il faut continuer à se battre, jouer ensemble, en équipe et essayer d’aller chercher la victoire. Je trouve qu’on a fait un excellent travail pendant ce road-trip en restant uni, en respectant le plan de jeu. Et quoi qu’il arrive surtout, on reste ensemble ».

La 6e place à l’Est dans le viseur

Les Raptors sont bien décidés à joueur leur rôle de poil à gratter jusqu’à la fin de la saison. Fred VanVleet a en tout cas de quoi aborder la suite avec le plein de confiance, Toronto étant toujours en course pour rafler la sixième place aux dépens de Cleveland, puisque les deux équipes ont le même bilan (39 victoires – 30 défaites).

« On a beaucoup de gars qui apprennent encore comment on gagne et d’autres qui savent comment faire. Ce mélange a été plutôt fun cette année. J’aime où nous en sommes. Notre groupe est définitivement en train de grandir et nous avons beaucoup de raisons d’être enthousiastes », a-t-il poursuivi. « Il nous a fallu quelques matchs pour retrouver le rythme, mais nous sommes fiers de la façon dont les gars ont réagi. On gagne de manières différentes, avec des gars différents, qui se démarquent chaque soir, on ne peut pas prendre tout ça pour acquis. C’est difficile de gagner régulièrement dans cette ligue ».

Il reste treize matchs pour sécuriser cette sixième place. Rien ne leur sera donné puisqu’il faudra déjà battre à nouveau les Lakers, à domicile cette fois, dès ce soir. Viendront ensuite trois chocs : à Philadelphie, à Chicago puis à la maison face aux Cavs.