Goran Dragic, toujours motivé pour briller face à Luka Doncic

Son équipe menée de deux points à trois minutes de la fin, Goran Dragic a pénétré, s’est stoppé dans la raquette, a feinté, pivoté puis converti son petit « hook » main gauche. Sur la possession suivante, Luka Doncic a enfoncé dos au cercle Goran Dragic avant d’envoyer un tir à reculons arc-en-ciel. Puis de secouer un doigt pour chambrer.

Ce Nets – Mavs a donné lieu à un beau duel entre les deux Slovènes, finalement arbitré par le tir au buzzer de Spencer Dinwiddie. Goran Dragic, qui s’est retrouvé à défendre à plusieurs reprises sur son ancien partenaire de sélection nationale, confie être « toujours » motivé à l’idée d’affronter son homologue des Mavs. « J’ai essayé d’être dur avec lui mais il faut savoir qu’il est costaud. Il est vraiment difficile à arrêter. »

Surtout si le jeune homme commence à convertir ses « stepback ». Dans ce cas, « il est pratiquement impossible à défendre », juge son compatriote. « Il pourrait facilement viser les 60 points mais on peut voir qu’il implique tout le monde, donc il faut le défendre. Il faut réduire les espaces. Mais ensuite, il trouve des coéquipiers ouverts, il faut une rotation constante et essayer de se démener avec. C’est difficile. »

Goran Dragic multiplie les louanges à l’égard de Luka Doncic mais ce dernier pourrait en faire autant. Dans cette partie, le joueur de 35 ans a signé son meilleur depuis son arrivée à Brooklyn : 21 points (9/16 aux tirs), 4 rebonds et 3 passes en 36 minutes. On l’a même vu prendre carrément les commandes de l’attaque de son équipe dans le deuxième quart-temps, avec 14 points inscrits et des ballons distribués. Il a également profité de l’attention portée sur Kevin Durant, régulièrement pris à deux.

« Il est évidemment habitué aux grands matches, je l’ai trouvé sensationnel », qualifie son coach, Steve Nash, qui se demande comment il répartira ses minutes avec les retours de Kyrie Irving, Seth Curry ou encore Ben Simmons. Au moins sur ce match, il a pu avoir un bon aperçu de ce que le gaucher, pas très inspiré jusqu’ici, pouvait apporter.

Goran Dragic a d’ailleurs le sentiment que sa production avec les Nets « s’améliore. C’est une situation différente avec Kevin et par rapport au maniement du ballon. Je suis plus un joueur de ‘pick-and-roll’ mais je m’y habitue. Je pense toujours que je ne suis pas là où je veux être, mais ça va venir. Tant qu’on gagne, ça me va. »