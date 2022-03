Pour son grand retour au tournoi final, une première depuis 1998, San Francisco a vendu chèrement sa peau face à Murray State, mais, au bout du compte, les Dons ont dû s’incliner (92-87).

Un petit tour et puis s’en va, mais un tour qui aura permis à Jamaree Bouyea de se mettre en lumière, avec la bagatelle de 36 points, son record en carrière… pour l’ultime match de sa carrière universitaire.

Un record en carrière en guise d’adieu

« Sachant que ce pouvait être mon dernier match, je voulais simplement donner tout ce que j’avais sur le terrain », a expliqué Jamaree Bouyea dans le San Francisco Chronicle. « C’est ce que j’ai essayé de faire. Je n’arrivais pas à rentrer mes tirs en première mi-temps, mais au fur et à mesure du match, et après avoir atteint la prolongation, je ne voulais simplement avoir aucun regret. »

À lui seul, à coups de pénétration en soliste ou de 3-points « arc en ciel », Jamaree Bouyea a bien failli réussir à offrir la première victoire de son université au tournoi final depuis 1979.

Maladroit en première mi-temps, il a retrouvé du peps pour finir très fort, avec 27 points inscrits en deuxième mi-temps et en prolongation. Héroïque jusqu’au bout, le senior des Dons finit avec 9 des 14 points de son équipe en prolongation, après avoir réussi à arracher l’égalisation d’un 3-points plein de panache.

Privé de son coéquipier élu dans le meilleur cinq de la conférence WCC, Yauhen Massalski blessé au genou, et tandis que son compagnon des lignes arrières, Khalil Shabazz, déchirait aux tirs avec un 1/10 au pire des moments, Jamaree Bouyea a pour le cour répondu présent pour son équipe.

Dans sa cinquième année à San Francisco, il revient de loin, lui qui n’a même pas été recruté par Cal State East Bay, une fac de Division II où son père est employé et où son grand frère avait joué avant lui… Recruté sur le tard par USF, à cause de son physique léger, il s’est construit année après année, pour devenir un joueur à 17 points, 5 rebonds et 4 passes cette saison, dans ses standards de la saison précédente.

Le premier Don drafté depuis 1983 ?

Seule équipe de Division I suffisamment courageuse pour lui offrir une bourse de scolarité, San Francisco a été largement récompensée de son audace avec Jamaree Bouyea qui quitte son « alma mater » en étant classé premier en termes de victoires (98) et de matchs joués (160), deuxième aux tirs à 3-points réussis (247), troisième aux interceptions (208) et aux passes (422), et cinquième aux points (1 718). Arrivé sur la pointe des pieds, il a fini sa carrière universitaire sur un coup d’éclat, un bouquet final digne de sa place auprès des légendes de sa fac : Bill Russell, K.C. Jones, Phil Smith et Bill Cartwright.

« L’histoire de Jamaree est à part », confirme son coach, Todd Golden. « On lui a posé une question très difficile la saison passée : est-ce que je dois revenir ou est-ce que je dois passer pro ? Il aurait pu se trouver une bonne place s’il avait décidé de partir. Mais il a voulu revenir. Et j’en suis très heureux car les gens ont pu le voir jouer sur la scène nationale. Car il a joué comme ça pour nous toute l’année. »

S’inspirant des Stephen Curry, avec Davidson, ou Carsen Edwards, avec Purdue, en amont de son match face à Murray State, Jamaree Bouyea a surtout réussi à bien rebondir après sa contre-performance face à Gonzaga en demi-finale du tournoi de la WCC. Il avait alors fini à 5 points à un catastrophique 1/11 aux tirs dont 0/7 à 3-points.

Hier soir face aux Racers, il a retrouvé la lumière avec ses 36 points, un record en carrière qui survient à point nommé, à 13/26 aux tirs mais 4/12 à 3-points. Adversaire d’un soir, le coach de Murray State, Matt McMahon a décrit la performance de Jamaree Bouyea comme une des « meilleurs de l’histoire du tournoi » quand Tevin Brown, l’arrière des Racers, l’a lui résumée en un seul mot : « pro ».

« Sa carrière universitaire est un exemple », conclut son coéquipier, Zane Meeks. « On n’avait plus réussi à se qualifier au tournoi final depuis un bail. Et lui a pris l’équipe sur son dos, grosso modo, pour nous y emmener. »

À défaut d’aller loin dans cette « March Madness » qui n’en est encore qu’à ses prémisses, Jamaree Bouyea pourrait devenir le premier joueur à être drafté en NBA, depuis Guy Williams en 1983…

JAMAREE BOUYEA ARE YOU KIDDING ME?!? He has NINE and counting in OT 😱@USFDonsMBB #MarchMadness pic.twitter.com/8t2sgRhRrv — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 18, 2022