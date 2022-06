Saison terminée pour Nerlens Noel ?

Comme Jusuf Nurkic ou désormais John Collins, Nerlens Noel est blessé au fascia plantaire du pied gauche. Le pivot des Knicks traine cette blessure depuis son dernier match, le 7 février.

Cela fait donc plus de cinq semaines qu’il est bloqué à l’infirmerie et d’après le New York Post, il ne devrait plus en sortir cette saison. Ses chances de revenir durant les quatre dernières semaines de saison régulière (13 matches encore à jouer pour les Knicks) seraient « minces », indiquent nos confrères.

Ce serait la conclusion d’une saison frustrante pour l’ancien du Thunder ou des Sixers. Prolongé pour 32 millions de dollars sur trois saisons l’été dernier, Nerlnes Noel n’a joué que 25 matches cette année, pour des chiffres bien maigres de 3.4 points et 5.6 rebonds de moyenne en 22 minutes.