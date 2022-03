Une soirée spéciale pour Brook Lopez

Les Bucks n’avaient plus gagné depuis octobre 2001 et 19 matches de suite dans la salle du Jazz et Brook Lopez n’avait plus joué depuis presque cinq mois. Milwaukee a brisé sa mauvaise série et récupéré son pivot.

Ce fut donc une bien belle soirée pour le champion en titre et la franchise du Wisconsin.

« Je ne savais pas que ça faisait précisément 21 ans (20 en réalité), parce que ça faisait quelques temps que je n’en avais pas entendu parler », explique le pivot au JS Online. « C’était clairement dans un coin de notre tête. On veut toujours gagner, mais là, c’était spécial. On voulait enfin le faire. Vraiment. »

Brook Lopez a lui signé son retour dans cette victoire, avec 6 points en 15 minutes. Il est entré en second quart-temps et sa présence s’est faite ressentir en défense, en privant pendant quelques minutes le Jazz de paniers dans la raquette. Ensuite, il a mis un shoot primé, son seul panier du match en quatre tentatives.

« J’ai essayé de faire la différence autant que je le pouvais », relate le pivot. « Darvin Ham m’a dit avant le match de ne pas me soucier de mes statistiques, et de simplement jouer, de m’amuser. Ensuite, ça ira de mieux en mieux. C’était mon état d’esprit. »

Pour un premier match depuis le 19 octobre, face à une grosse écurie en plus, l’ancien de Brooklyn s’est plutôt bien débrouillé pour Mike Budenholzer.

« C’est à mettre au crédit de sa condition physique. On avait l’impression qu’il pouvait jouer plus », constate le coach. « C’est son premier match, il y avait beaucoup d’adrénaline. Il a travaillé dur pour être dans cette forme. Physiquement, il est bien. Il nous a aidés dans ce deuxième quart-temps où on a pris les commandes de la partie. Il a été important dans ce moment-là. »