« J’ai levé les yeux et j’ai vu Royce O’Neale ou Donovan Mitchell se retourner et dire genre : ‘Oh merde’. C’est la première chose que j’ai entendue. » Anthony Davis n’a évidemment pas oublié cette séquence, au cœur d’un match face au Jazz, où il s’est élevé pour capter une passe lobée avant de mal retomber sur le pied de Rudy Gobert.

« Lorsque c’est arrivé, j’ai entendu un craquement, comme si tout était dans mon pied. Et quand j’ai vu que je ne pouvais pas bouger mon pied, ma première pensée a été : ‘Pourvu qu’il ne soit pas cassé’ », se souvient l’intérieur, interrogé en amont du match de la nuit dernière face aux Suns.

Plus que 15 matches à jouer…

« Pas encore ! », s’est aussi dit « AD » qui, un peu plus tôt dans la saison, avait déjà manqué 17 matches à cause de son genou. « Je viens juste d’être mis à l’écart pour quatre à six semaines. J’en ai encore quatre à six. La frustration est venue de là. J’ai été un peu soulagé que ce ne soit pas aussi grave qu’imaginé. Mais j’ai surtout ressenti de la colère en me disant : ‘C’est reparti’. »

Quasiment un mois après cette dernière blessure, contractée lors du dernier match avant le « All-Star Break », l’intérieur n’a toujours pas retrouvé les terrains. Une session de tirs lui a été programmée pour ce lundi mais sa date de retour n’est toujours pas connue, alors qu’il ne reste que 15 matches aux Lakers.

« C’est à 100% possible », en sourit Frank Vogel questionné sur son niveau de confiance à l’idée de récupérer son joueur. « On va voir. Il va tester, augmenter sa charge de travail et voir comment il réagit. »

« Je suis très optimiste à ce sujet », affiche quant à lui Anthony Davis. « J’essaie de revenir sur le terrain aussi vite que possible. Pour ce qui est de (son degré de certitude pour revenir), j’aimerais dire 100% mais avec seulement un certain nombre de matchs encore, ce n’est pas sûr à 100 %. » Sous-entendu : il pourrait être mis au frigo pour éviter un retour précipité si la saison n’a plus trop d’enjeux.

Avec sa période actuelle d’absence, les Lakers n’ont remporté que deux de leurs neuf dernières sorties. Mais lorsqu’il a joué cette saison, les Californiens n’affichent pas non plus un bilan positif (17 victoires – 20 défaites). C’est ce qui fait dire à LeBron James que son potentiel retour ne gommera pas tous les problèmes, plus profonds.

Pas la réponse à toutes les questions

« Ce serait mettre un sparadrap sur certaines choses. J’entends par là qu’on manque d’alchimie, de temps passé ensemble pour savoir exactement qui on est et qui on peut devenir. On vient probablement d’affronter l’équipe la plus stable de ces deux ou trois dernières années. (Chris Paul) n’était pas là, mais ils ont fait entrer Cameron Payne et ça continue. Ça va être un défi pour nous. AD aide certainement, mais ce n’est pas la réponse à toutes les questions », analyse le « King ».

Los Angeles n’a de toute façon quasiment plus aucune chance de se qualifier directement en playoffs. L’issue de cette saison noire devrait donc se jouer avec un passage par le « play-in ». Mais déjà des questions se posent quant à l’avenir de cette équipe et de l’association future entre LeBron James et Anthony Davis.

Ce dernier a conscience d’être face à une « petite fenêtre de tir » selon l’évolution de la situation de son coéquipier de 37 ans. « Il lui reste encore une année de contrat avec les Lakers, et ensuite qui sait ? Je ne sais pas ce qu’il compte faire. Donc on a cette année et l’année prochaine pour essayer d’obtenir une autre bague. »