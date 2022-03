Jazz – Kings : un Clarkson « Jordanesque » !

Pas de Rudy Gobert, ni de Mike Conley à l’entre-deux, mais le Jazz signe un 9e succès de suite à domicile. Au lendemain d’un revers surprise à San Antonio, Utah a parfaitement réagi en s’imposant 134-125 face à Sacramento. Un succès signé de la main de Jordan Clarkson qui plante 45 points en sortie de banc !

Rudy Gobert absent, le Jazz avait choisi de courir mais difficile de tenir tête à De’Aaron Fox. Sous son impulsion, Sacramento prend un départ canon avec 42 points inscrits à 73% dans le premier quart-temps. Cela va trop vite pour le Jazz, et il faut attendre un coup de chaud à 3-points de Jordan Clarkson pour que les hommes de Quin Snyder passent devant à la pause (71-67).

De’Aaron Fox est en roue libre mais le Jazz a davantage de répondant, et Danuel House et Bojan Bogdanovic trouvent la cible. Le collectif du Jazz commence à prendre le dessus, et Donovan Mitchell met la main sur le match. À ses côtés, Clarkson continue son festival, et il donne 10 points d’avance au Jazz (90-80). Le début de 4e quart-temps se transforme carrément en duel entre Fox et Clarkson, et c’est le 6e homme du Jazz qui fait la différence pour porter l’écart à +16 (111-95). Il reste dix minutes à jouer.

On pense que c’est plié mais Davion Mitchell lance un 11-0 pour ramener les Kings à cinq unités. Mais Clarkson est encore là pour redonner un dernier coup de collier avec l’aide de Bogdanovic pour le 3-points et Whiteside pour deux dunks. Victoire finale 134-125 pour Utah qui conserve sa 4e place à l’Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un cinq offensif à Utah. Gobert et Conley absents, Quin Snyder avait choisi de titulariser Daniel House Jr et Hassan Whiteside pour donner la direction du jeu à Donovan Mitchell. Défensivement, ce n’était pas terrible mais on a rarement vu le Jazz courir autant cette saison.

– Double record pour Clarkson. Avec 45 points, Jordan Clarkson établit un nouveau record en carrière, mais il s’empare aussi d’un record de franchise puisque jamais un remplaçant n’avait inscrit autant de points. C’est la 4e fois qu’il atteint la barre des 40 points en carrière.

TOPS/FLOPS

✅ Jordan Clarkson. Le 6e homme du Jazz inscrit 45 points en 21 tirs ! Alors qu’il n’a jamais été aussi maladroit dans sa carrière, il termine la rencontre avec un 8/8 à 2-points et un 7/13 à 3-points. Et certains tirs étaient vraiment compliqués… On retiendra aussi sa vista pour servir Bogdanovic dans le « money time ».

✅ Hassan Whiteside. Dans un tout autre style que Rudy Gobert, Hassan Whiteside a pesé sur les débats avec 12 points et 21 rebonds. Un vrai travail de sape, notamment dans le dernier quart-temps. Il en profite, lui aussi, pour décrocher un record en carrière avec ses 21 prises.

✅ De’Aaron Fox. Deuxième match à 40 points et plus en huit jours pour le meneur des Kings. Sa vitesse le rend vraiment inarrêtable par moment, et son premier quart-temps est incroyable. Le problème, c’est qu’il semble parfois coupé de ses coéquipiers.

✅Donovan Mitchell. Même si Fox l’a mis en difficulté, Mitchell a été très bon dans la gestion du jeu. Il n’a rien forcé, et il a cherché à faire jouer les autres.

⛔ Richaun Holmes. Domantas Sabonis absent, Holmes avait l’occasion de se montrer. Comme ses partenaires de la peinture, il s’est fait manger par Whiteside. Pire, il se fait expulser.

LA SUITE

Utah (42-25) : réception des Bucks lundi soir.

Sacramento (24-45) : les Kings reçoivent les Bulls lundi.