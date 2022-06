Reggie Jackson : « Les Lakers sont les lumières de Los Angeles. Nous en sommes le coeur »

Toujours aussi bavard, Reggie Jackson a été invité par le Los Angeles Times à évoquer sa relation avec le public des Clippers. Par son jeu spectaculaire et son attitude extravertie, l’ancien meneur du Thunder et des Pistons est devenu l’un des chouchous de la Crypto.com Arena, et il revient sur la spécificité du public des Clippers, un public de « cols bleus ».

« J’ai évolué devant beaucoup de publics. Enfin, pas beaucoup, mais quelques uns. A OKC, c’était jeune et le public était amusant. A Detroit, il y avait une histoire. Mais ici, c’est unique » estime Jackson. « Surtout parce que cette équipe s’est forgée sa propre identité avec Pat (Beverley), Montrezl (Harrell) et Lou (Williams). Puis je suis arrivé avec cette nouvelle vague aux côtés de Paul George et Kawhi Leonard, avec qui on a essayé de maintenir cette identité. »

« J’explique toujours aux gars dans le vestiaire que les Lakers ont 50 ans d’avance sur nous »

Pour les Clippers, il s’agit de sortir de l’ombre des imposants Lakers. En attendant le déménagement à Inglewood, l’équipe est condamnée à être la mal-aimée de la ville, et même lorsque les Clippers ont de meilleurs résultats que leurs voisins, on ne parle jamais vraiment d’eux.

« J’explique toujours aux gars dans le vestiaire que les Lakers ont 50 ans d’avance sur nous. J’ai conscience de ce que ça représente dans la ville, et elle est définitivement envahie par les fans des Lakers. Mais j’ai l’impression que la Clippers Nation est comme le cœur. C’est vraiment L.A. C’est plus que ça. Je ne veux pas les offenser, mais les Lakers sont les lumières. Ce sont des lumières brillantes. Ils sont Hollywood. C’est les Lakers. On en a conscience. Ils représentent le show. C’est comme ça que les gens les ont appelés pendant si longtemps. Mais j’ai le sentiment que nous sommes clairement le coeur de la ville, et c’est quelque chose qu’on souhaite vraiment incarner. »

Déjà dans le passé, Doc Rivers avait insisté sur la côté « col bleu » des Clippers avec un public bien différent de celui des Lakers, où les fans s’identifient davantage aux qualités des Clippers. C’est d’ailleurs à l’initiative de Rivers que le Staples Center avait caché les bannières et les maillots retirés des Lakers lorsque les Clippers jouaient.

« Nous voulons absolument montrer que nous sommes là pour les gens, que nous nous donnons à fond pour les gens », poursuit le meneur des Clippers. « Nous avons un large éventail de fans, un groupe varié de fans, sur le plan social, économique et ethnique. Nous avons l’impression d’incarner la ville… Nous voulons faire quelque chose d’unique ici et nous voulons vraiment être capables de gagner un titre à un moment donné. »