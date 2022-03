Markelle Fultz et Mo Bamba redonnent le sourire au Magic

Rarement cette saison, l’Amway Center n’avait autant vibré que cette nuit ! Depuis le All-Star Break, le Magic propose de très belles choses, et cette nuit, les hommes de Jamahl Mosley ont dominé avec la manière les Wolves, qui restaient sur six victoires de suite. Depuis le retour du All-Star Game, Orlando affiche un bilan de 5 victoires pour 3 défaites, et le coach rookie a rendu hommage au public.

« Les supporters voulaient vraiment ce match… Ils nous ont fait avancer et nous ont poussés après le premier quart-temps. Il y a eu un petit déclic et ils nous ont aidés à y parvenir. Ils ont été fantastiques dans cette série de matches à domicile » explique Mosley.

« Le plus important est de faire en sorte qu’on prenne du plaisir »

Sur le parquet, plusieurs jeunes se sont mis en évidence, à commencer par Markelle Fultz. Son temps de jeu reste limité, mais à chaque fois qu’il entre, il fait de très bonnes choses. Cette nuit, il a fait la différence en fin de 3e quart-temps et au début du 4e pour finir avec 14 points, 7 passes en 18 minutes.

« Le plus important est de faire en sorte qu’on prenne du plaisir » a réagi l’ancien premier choix de la Draft. « On est tous des compétiteurs et on veut tous gagner. Nous allons tous faire le nécessaire, mais le plus important, c’est d’aller sur le terrain et de s’amuser. Je pense que cela s’est manifesté ce soir par le fait que tout le monde a joué librement et a cru en l’autre et au travail que nous avons fourni. Ça s’est vu ce soir. »

Ce plaisir, on le retrouve en défense avec beaucoup de mouvements et d’énergie. Le Magic possède une très bonne défense, et sous les panneaux, Mo Bamba et Wendell Carter Jr sont de plus en plus complémentaires, et cette nuit, les deux signent un double-double avec chacun 20 points et plus. C’est une première en commun pour eux deux, et une première depuis 2018 pour des intérieurs du Magic.

« C’était plus ou moins le match parfait pour travailler et montrer l’équipe qu’on souhaite devenir »

« Depuis le lycée, je sais que je peux jouer avec Wendell. En NBA, c’est très différent. Il faut davantage prendre en compte l’écartement du jeu. C’est plus physique » rappelle Bamba. « Il faut plus ou moins tout réapprendre, mais c’est bien de nous voir faire du main à main, ou de voir qui s’ouvre vers le cercle ou qui sort au large. Je pense que tous les deux, on fait du très bon boulot en défense. »

Ce que confirme effectivement les chiffres puisque le Magic possède la meilleure défense de la NBA depuis le retour du All-Star Game. Cette nuit, ils limitent les Wolves à 110 points, et c’est le plus petit total de points de Minnesota depuis le 25 février.

« Je pense qu’on a affiché ce soir un certain niveau de progression » poursuit Bamba. « C’était plus ou moins le match parfait pour travailler et montrer l’équipe qu’on souhaite devenir. On a pris les devants, on a été menés, il y a eu des égalités, mais on s’est accroché. On a un peu fait tout ce qu’il fallait pour gagner. »